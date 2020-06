FSV Zwickau - Hallescher FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 30. Spieltag der 3. Liga treffen der FSV Zwickau und der Hallesche FC aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Das Kellerduell der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und dem Halleschen FC findet am heutigen Samstag, den 6. Juni, statt. Um 14 Uhr wird die Partie angepfiffen. Gespielt wird in der GGZ Arena in Zwickau.

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: Heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung ist im Free-TV auf MDR zu sehen. Weiterhin bietet auch der Pay-TV-Sender MagentaSport die Partie im TV und Livestream. Die Übertragung startet ab 13.45 Uhr mit dem Kommentatoren Lenny Leonhardt. Wer nicht nur Zwickau gegen Halle im Livestream sehen möchte, kann auch die Samstags-Konferenz der 3. Liga auf MagentaSport mitverfolgen.

Das für die Übertragung benötigte Telekom-Paket ist für Entertain-TV sowie Mobil- und Festnetzkunden der Telekom die ersten zwei Jahre gratis. Danach kostet das Angebot 4,95 Euro im Monat.

© imago images

FSV Zwickau vs. Hallescher FC im Liveticker

Auch im Liveticker ist das Duell vertreten. Diesen stellt SPOX zur Verfügung.

Liveticker: FSV Zwickau - Hallescher FC

Liveticker: 3. Liga - Die Samstags-Konferenz

FSV Zwickau - Hallescher FC: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen in der 3. Liga

Datum Heim Ergebnis Auswärts Spieltag/Saison 05.10.2019 Hallescher FC 1:1 FSV Zwickau 11. Spieltag, 19/20 22.12.2018 Hallescher FC 2:0 FSV Zwickau 20. Spieltag, 18/19 28.07.2018 FSV Zwickau 2:0 Hallescher FC 1. Spieltag, 18/19 12.05.2018 Hallescher FC 2:0 FSV Zwickau 38. Spieltag, 17/18 10.12.2017 FSV Zwickau 1:1 Hallescher FC 19. Spieltag, 17/18

FSV Zwickau vs. Hallescher FC: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FSV Zwickau:

Brinkies - Godinho, Frick, Odabas, Lange - Schröter, Reinhardt, Jensen, Miatke - König, Huth

Hallescher FC:

K. Eisele - Hansch, Kastenhofer, Vollert, F. Drinkuth - Washausen, Papadopoulos - Hilßner, Lindenhahn - Fetsch, Boyd

3. Liga: Die Tabelle am 30. Spieltag

Beide Klubs stehen unter Zugzwang. Der FSV Zwickau befindet sich momentan auf Platz 17 und ist somit Abstiegskandidat. Der Hallesche FC ist jedoch punktgleich mit dem heutigen Gegner. Lediglich ein Tor trennt die beiden Mannschaften.