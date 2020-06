3. Liga heute live: FSV Zwickau gegen FC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker

Fünf Spieltage vor Saisonende steht der FSV Zwickau auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga. Heute geht es gegen den FC Ingolstadt. Hier verraten wir Euch, wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Zwickau gegen Ingolstadt: Datum, Termin, Ort

Die heutige Partie zwischen dem FSV Zwickau und dem FC Ingolstadt findet in der GGZ Arena der Sachsen statt. Gespielt wird ab 17 Uhr.

3. Liga: Zwickau vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Wie alle weiteren Drittligaspiele am heutigen Sonntag ist auch die Begegnung FSV vs. FCI nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, sondern lediglich bei MagentaSport. Das Sportangebot der Telekom zeigt in der aktuellen Saison sämtliche Spiele der 3. Liga

Dort stimmt Euch Kommentator Andreas Mann ab 16.45 Uhr auf die Begegnung ein, die Ihr bei MagentaSport nicht nur im TV, sondern auch im Livestream verfolgen könnt.

3. Liga: FSV Zwickau gegen FC Ingolstadt heute im Liveticker

Auch ohne kostenpflichtiges Abo müsst Ihr jedoch nicht auf die Begegnung verzichten: SPOX bietet einen umfangreichen Liveticker an, der Euch mit allen Highlights versorgt.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker Zwickau gegen Ingolstadt.

Zwickau gegen Ingolstadt: Voraussichtliche Aufstellungen

Während Ingolstadt ohne Verletzungssorgen in die Partie geht, muss Zwickau gleich mehrere Leistungsträger ersetzen: Frick und Jensen fehlen rotgesperrt, Godino zog sich in Großaspach einen Muskelfaserriss zu.

Zwickau: Brinkies - Handke, Hehne, Odabas, Lange - Reinhardt, Könnecke - M. Schröter, Miatke - König, Huth

3. Liga: Der 34. Spieltag in der Übersicht

Insgesamt drei Partien stehen in der 3. Liga heute noch an: Vor dem Zwickau-Spiel treffen Meppen und Unterhaching sowie 1860 München und Halle aufeinander.

Datum und Uhrzeit Heim Auswärts 19.06., 19:00 Uhr Würzburger Kickers Chemnitzer FC 20.06., 14:00 Uhr MSV Duisburg FC Hansa Rostock 20.06., 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern KFC Uerdingen 05 20.06., 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig SC Preußen 06 Münster 20.06., 14:00 Uhr Waldhof Mannheim Sonnenhof Großaspach 20.06., 14:00 Uhr Magdeburg Bayern München II 20.06., 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC Viktoria Köln 21.06., 13:00 Uhr SV Meppen SpVgg Unterhaching 21.06., 14:00 Uhr 1860 München Hallescher FC 21.06., 17:00 Uhr FSV Zwickau FC Ingolstadt

3. Liga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

Als 17. geht der FSV Zwickau in den 34. Spieltag, drei Punkte hinter Chemnitz und Halle, die die ersten beiden Nicht-Abstiegsplätze belegen. Ingolstadt darf hingegen weiter auf den Aufstieg hoffen.