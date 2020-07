FC Ingolstadt gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Aufstiegsanwärter gegen Abstiegskandidat. Das Duell zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Magdeburg birgt viel Brisanz. Hier erfahrt Ihr, wie ihr die Partie am 37. Spieltag der 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Corona-Pause kam für den FC Ingolstadt genau richtig. Nach einer starken Hinrunde war der FCI nämlich bis auf Platz neun abgerutscht. Mittlerweile haben sich die Schanzer jedoch wieder gefangen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach dem Restart gab es nur eine Niederlage, zuletzt wurde sogar dreimal in Folge gewonnen, so dass Ingolstadt aktuell als Vierter auf Kurs Aufstiegsrelegation liegt. Das liegt daran, dass der aktuelle Tabellenführer FC Bayern II nicht aufstiegen darf und damit alle Teams dahinter im Aufstiegsrennen in der Endabrechnung nach oben rutschen.

Der 1. FC Magdeburg konnte sich dagegen im Jahr 2020 nicht wirklich fangen. Insgesamt lediglich stehen drei Siege in diesem Jahr zu Buche. Nur drei Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

FC Ingolstadt gegen 1. FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Die brisante Partie zwischen Ingolstadt und Magdeburg wird nicht im Free-TV in einem der dritten Programme der ARD übertragen. Lediglich im Pay-TV bei Magenta Sport gibt es eine Live-Übertragung des Spiels. Telekom-Kunden können den Dienst dabei im ersten Jahr umsonst nutzen. im zweiten Jahr kostet es ihnen 4,95 Euro.

Darüber hinaus ist das Angebot auch als Livestream abrufbar. Auf magentasport.de ist sowohl das Einzelspiel als auch eine Konferenz mit allen zehn parallel laufenden Begegnungen zu sehen. Dabei könnt Ihr zwischen einem Monatsabo (9,95 Euro monatlich) oder einem Jahres-Abo (16,95 Euro) wählen.

3. Liga: Partien des 37. Spieltags

Datum Heim Gast 01.07. 19:00 Uhr FSV Zwickau Chemnitzer FC 01.07. 19:00 Uhr FC Hansa Rostock KFC Uerdingen 05 01.07. 19:00 Uhr FC Viktoria Köln Würzburger Kickers 01.07. 19:00 Uhr Hallescher FC 1. FC Kaiserslautern 01.07. 19:00 Uhr Bayern München II MSV Duisburg 01.07. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching FC Carl Zeiss Jena 01.07. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach 1860 München 01.07. 19:00 Uhr FC Ingolstadt Magdeburg 01.07. 19:00 Uhr SC Preußen 06 Münster SV Meppen 01.07. 19:00 Uhr Eintr. Braunschweig Waldhof Mannheim

FC Ingolstadt gegen 1. FC Magdeburg: Ort, Termin, Anpfiff

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 1. Juli 2020

Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Audi-Sportpark (Ingolstadt)

Audi-Sportpark (Ingolstadt) Übertragung: MagentaSport

3. Liga: FC Ingolstadt gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker

Die 3. Liga könnt Ihr zudem live bei SPOX verfolgen. Zwar zeigen wir kein Bewegtbild, dafür begleiten wir alle Spiele in schriftlicher Form.

Hier geht's zum Liveticker von FC Ingolstadt vs. 1. FC Magdeburg.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker mit allen zehn Spielen am 37. Spieltag.

FC Ingolstadt gegen 1. FC Magdeburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Ingolstadts Trainer Tomas Oral muss Maximilian Beister ersetzen. Der 29-Jährige, der sich in den vergangenen Wochen in guter Form präsentiert hat, muss wegen Gelbsperre zuschauen. Beim 2:0-Sieg über Meppen hatte er seine fünfte Verwarnung gesehen.

FC Ingolstadt: Knaller - Paulsen, Antonitsch, Schröck, Gaus - Krauße, Thalhammer - Wolfram, Elva - Kutschke, Eckert Ayensa.

Knaller - Paulsen, Antonitsch, Schröck, Gaus - Krauße, Thalhammer - Wolfram, Elva - Kutschke, Eckert Ayensa. 1. FC Magdeburg: Behrens - Costly, Müller, Koglin, Bell Bell - Gjasula - Rother, Jacobsen - Kvesic - Steininger, Conteh.

© imago images / Revierfoto

3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag