FC Bayern München II - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Trotz der Tabellenführung vor diesem Spieltag kann die zweite Mannschaft des FC Bayern nicht aufsteigen. Stadtrivale 1860 hat dagegen noch Chancen auf die 2. Bundesliga und will diese im Münchener Derby heute nutzen. Hier erfahrt Ihr, wo das brisante Duell übertragen wird.

Vor dem Spiel rangieren die Bayern noch sechs Punkte vor den Sechzigern. Diese müssen wiederum fünf Punkte wettmachen, um die Aufstiegsplätze zu erreichen.

FC Bayern München II - TSV 1860 München: Datum, Anstoß, Stadion

Die zweite Mannschaft des FC Bayern empfängt die Sechziger am heutigen Mittwoch, 24. Juni, um 20.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße, das eigentlich das Heimstadion der Löwen ist.

FC Bayern München II - TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Das Derby wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen läuft das Spiel nur beim Telekom-Sender MagentaSport, der sämtliche Spiele der 3. Liga im Pay-TV und im Livestream überträgt.

Telekom-Kunden mit Entertain-Tarif sehen das Spiel so gratis. Neben der Einzelspieloption gibt es dabei auch eine Konferenzschaltung, bei der Ihr die Partie im Wechsel mit den beiden zeitgleichen Partien sehen könnt.

FC Bayern München II gegen TSV 1860 München heute live im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Spiel mit allen wichtigen Ereignissen auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

FC Bayern München II: "Zeigen, dass wir die Nummer eins sind"

Für den gebürtigen Münchener Angelo Stiller aus Bayerns defensivem Mittelfeld hat das heutige Spiel eine spezielle Bedeutung: "Das ist ein ganz besonderes Spiel für uns, das wir unbedingt gewinnen wollen. Wir sind jetzt schon heiß darauf. Wir wollen zeigen, dass wir die Nummer eins in München sind."

Allerdings weiß er auch, dass der Gegner ähnlich ambitioniert sein wird: "Sie werden auch topmotiviert sein und alles andere ausblenden - auch die Tabelle. Die spielt in einer Partie keine Rolle, gerade beim Lokalduell. Wir müssen von Anfang an da sein und eine entsprechende Einstellung an den Tag legen."

© imago images / MIS

1860 München: "Es geht ums Prestige"

Das Spiel gegen den Spitzenreiter ist für 1860-Coach Michael Köllner richtungsweisend, sollte man noch um den Aufstieg kämpfen wollen: "Das ist wieder sehr wichtig für uns. Da wollen wir in unserem Stadion alles reinwerfen und schauen, was am Ende rauskommt. Nur das zählt in den nächsten Tagen - nichts anderes!"

Innenverteidiger Dennis Erdmann sieht die Mannschaft im Derby besonders in der Pflicht: "Ich will nicht um die goldene Ananas spielen. Es ist kein Spiel wie jedes andere, es geht ums Prestige. Wir werden alles tun, um eine gute Mannschaft zu schlagen."

FC Bayern München II - TSV 1860 München: Bilanz und letzte Begegnungen

Der TSV 1860 München spielte in der Vergangenheit viermal gegen die Zweitvertretung des FC Bayern. Dabei steht nur ein Sieg aus dem Jahr 1982 zu Buche. In den Partien der letzten beiden Saisons gab es zwei Niederlagen sowie ein Remis.

Datum Heim Gast Ergebnis 24.11.2019 TSV 1860 München FC Bayern München II 1:1 29.04.2018 FC Bayern München II TSV 1860 München 3:1 22.10.2017 TSV 1860 München FC Bayern München II 0:1 16.10.1982 TSV 1860 München FC Bayern München II 1:0

3. Liga: Die Tabelle vor den Mittwochsspielen