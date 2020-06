Eintracht Braunschweig - FC Bayern II heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 30. Spieltag der 3. Liga empfängt Eintracht Braunschweig zuhause den FC Bayern II. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Braunschweig gegen FC Bayern II: Anpfiff, Ort, Stadion

Heute wird in der 3. Liga die englische Woche fortgeführt. Der 30. Spieltag begann bereits am Freitag mit der Partie Magdeburg gegen Uerdingen. Heute stehen weitere Spiele an. Darunter auch die Begegnung Eintracht Braunschweig gegen den FC Bayern II. Das Duell startet am heutigen Samstag um 14 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig gegen FC Bayern II: Heute live im TV und Livestream

Das Match zwischen Braunschweig und dem FC Bayern II wird wie alle anderen Spiele der 3. Liga vom Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen. Pünktlich 15 Minuten vor Anpfiff startet die Übertragung im Livestream. Kommentator des Spiels ist dabei Gari Paubandt.

Telekom-Kunden sind im Gegensatz zu Nicht-Kunden klar im Vorteil. Denn diese bekommen das Angebot von MagentaSport die ersten zwei Jahre gratis angeboten, danach kostet das Abonnement 4,95 Euro im Monat.

Auch im Free-TV ist das Spiel zu sehen. Nämlich im NDR.

Eintracht Braunschweig gegen FC Bayern II im Liveticker

Auch im Liveticker wird das Spiel heute zu verfolgen sein. Diesen bietet SPOX zum Mitlesen an. Die Leser haben die Möglichkeit, sich entweder für das Einzelspiel oder die Samstags-Konferenz zu entscheiden.

3. Liga: Der 30. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 05.06. 19 Uhr Magdeburg 1:1 KFC Uerdingen 05 06.06. 14 Uhr SV Meppen -:- FC Hansa Rostock 06.06. 14 Uhr 1860 München -:- Würzburger Kickers 06.06. 14 Uhr Eintr. Braunschweig -:- Bayern München II 06.06. 14 Uhr FSV Zwickau -:- Hallescher FC 06.06. 14 Uhr Waldhof Mannheim -:- FC Viktoria Köln 06.06. 14 Uhr MSV Duisburg -:- Chemnitzer FC 07.06. 13 Uhr SC Preußen 06 Münster -:- SpVgg Unterhaching 07.06. 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern -:- FC Carl Zeiss Jena 07.06. 17 Uhr FC Ingolstadt -:- Sonnenhof Großaspach

Eintracht Braunschweig gegen FC Bayern II: So könnten die Trainer aufstellen

Eintracht Braunschweig:

Fejzic - Putaro, Kessel, Burmeister, Kijewski - P. Kammerbauer, Nehrig - Biankadi, Kobylanski, Bär - Pourié

FC Bayern II:

Früchtl - M. Yilmaz, Feldhahn, Richards, Köhn - T. Kern, Stiller, Singh - Arp, Wriedt, Batista Meier

3. Liga: Die Tabelle am 30. Spieltag