3. Liga: KFC Uerdingen gegen SV Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Meppen reist am 29. Spieltag der 3. Liga zum KFC Uerdingen 05. Beide Mannschaften könnten mit einem erfolgreichen Endspurt noch um die Aufstiegsplätze mitspielen. Wie, wann und wo Ihr das Spiel Uerdingen - Meppen heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

KFC Uerdingen vs. SV Meppen: Datum, Uhrzeit und Stadion

Der KFC Uerdingen empfängt den SV Meppen heute Abend (Dienstag, 2. Juni) um 19 Uhr in der Merkur Spiel-Arena.

Das Stadion in Düsseldorf bietet normalerweise bis zu 54.600 Zuschauern Einlass, muss heute aufgrund der Coronapandemie allerdings fast leer bleiben.

3. Liga: Uerdingen - Meppen heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen Uerdingen und Meppen wird heute nicht im frei empfänglichen Fernsehen zu sehen sein.

MagentaSport zeigt alle heutigen Spiele der 3. Liga live und exklusiv in voller Länge, so auch Uerdingen vs. Meppen. Bei dem Bezahlsender könnt Ihr die Übertragung auch per Livestream sehen, der auch auf mobilen Geräten mit der "MagentaSport"-App zu empfangen ist. Die Berichterstattung beginnt ab 18.45 Uhr.

Dort könnt Ihr heute alternativ auch die Tageskonferenz schauen, mit der Ihr einen Überblick über die gesamte Action in der 3. Liga bekommt.

© imago images

3. Liga: Uerdingen vs. Meppen heute live im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr selbstverständlich nicht auf das Spiel verzichten! Der SPOX-Liveticker versorgt Euch mit allen Details rund um die Ereignisse in Düsseldorf. Auch ein Konferenz-Ticker steht bereit, der Euch wie bei der Fernsehkonferenz über die wichtigsten Szenen des Spieltags informiert.

Hier entlang zum Ticker für Uerdingen - Meppen

Und hier zum heutigen Konferenz-Ticker

Uerdingen und Meppen im Form-Vergleich

Der KFC Uerdingen konnte aus den vergangenen fünf Spielen in der 3. Liga einen Punkt mehr als der SV Meppen mitnehmen, hat aber zwei Gegentore mehr kassiert bei der gleichen Anzahl an eigenen Treffern.

Die Uerdinger kommen mit der richtigen Tendenz in den 29. Spieltag: Nach Niederlagen gegen 1860 München (0:2) und Eintracht Braunschweig (1:4) hat der Klub gegen den FSV Zwickau (4:2) und jüngst gegen Waldhof Mannheim (2:1) gewonnen.

Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore KFC Uerdingen 5 3 0 2 8 9 SV Meppen 5 2 2 1 8 7

3. Liga: Die Tabelle vor dem 29. Spieltag

Beide Mannschaften sind in der sehr engen oberen Hälfte der 3. Liga nur drei Punkte von 1860 München auf dem Relegationsplatz und fünf Punkte von Spitzenreiter MSV Duisburg entfernt.