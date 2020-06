3. Liga: Die Dienstagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 3. Liga ist zurück! Nach dem ersten Wochenend-Spieltag seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs geht es am heutigen Dienstag gleich mit fünf Partien des 29. Spieltags weiter. Alle Infos zu den Begegnungen, Anstoßzeiten und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Die zehn Partien des 29. Spieltags in der 3. Liga werden am Dienstag (2. Juni) und Mittwoch (3. Juni) ausgetragen.

3. Liga: Der 29. Spieltag im Überblick

Heute und morgen werden jeweils drei Partien der 3. Liga um 19 Uhr und zwei Spiele um 20.30 Uhr ausgetragen.

Der FC Carl Zeiss Jena braucht dringend Punkte, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren, hat aber bei Spitzenreiter MSV Duisburg am Mittwoch eine äußerst schwierige Aufgabe. Sollten die Duisburger doch stolpern, könnte die SpVgg Unterhaching mit einem Heimsieg gegen den FC Ingolstadt die Tabellenführung übernehmen.

Datum Spielbeginn Heim Gast 02.06. 19:00 KFC Uerdingen 05 -:- SV Meppen 02.06. 19:00 Würzburger Kickers -:- Magdeburg 02.06. 19:00 FC Viktoria Köln -:- FSV Zwickau 02.06. 20:30 FC Hansa Rostock -:- Waldhof Mannheim 02.06. 20:30 SpVgg Unterhaching -:- FC Ingolstadt 03.06. 19:00 MSV Duisburg -:- FC Carl Zeiss Jena 03.06. 19:00 Hallescher FC -:- Eintr. Braunschweig 03.06. 19:00 Bayern München II -:- SC Preußen 06 Münster 03.06. 20:30 1. FC Kaiserslautern -:- 1860 München 03.06. 20:30 Chemnitzer FC -:- Sonnenhof Großaspach

© imago images

3. Liga heute live im TV und Livestream

Anders als an den meisten Spieltagen am Wochenende läuft am 29. Spieltag der 3. Liga kein einziges Spiel im frei empfänglichen Fernsehen.

Alle Spiele der 3. Liga laufen damit live und exklusiv in voller Länge bei MagentaSport. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien außerdem in Livestreams, die auch mobil mit der MagentaSport-App verfolgt werden können.

3. Liga heute live im Liveticker

Alternativ könnt ihr alle Spiele der 3. Liga sowohl im Einzelticker als auch im Konferenz-Ticker SPOX verfolgen. Dort bekommt Ihr alle Informationen zum jeweiligen Spielgeschehen im Minutentakt.

Hier der Konferenz-Ticker des heutigen Dienstags

Hier die Übersicht zu allen Tickern für heute

3. Liga: Tabelle vor dem 29. Spieltag

In der oberen Hälfte der 3. Liga liegen die Klubs extrem dicht beieinander, sodass sogar die Würzburger Kickers - aktuell auf dem siebten Platz - nur drei Punkte hinter Tabellenführer Duisburg stehen. Der KFC Uerdingen auf dem elften Rang hat auch nur drei Punkte Rückstand auf den viertplatzierten Waldhof Mannheim.