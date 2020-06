3. Liga: Chemnitzer FC gegen Preußen Münster heute live im TV und Livestream

Am 33. Spieltag der 3. Liga treffen heute der Chemnitzer FC und Preußen Münster aufeinander. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Chemnitzer FC gegen Preußen Münster: Ort, Datum, Spielzeit

Die Partie zwischen dem Chemnitzer FC gegen Preußen Münster findet am heutigen Dienstag, den 16. Juni statt. Gespielt wird im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz. Anpfiff ist heute Abend um 19.00 Uhr. Die 15.000 Zuschauerplätze werden jedoch aufgrund der Coronakrise unbesetzt bleiben.

Chemnitzer FC gegen Preußen Münster heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Preußen Münster wird leider nicht im Free-TV übertragen. Die Begegnung wird lediglich auf Magenta TV ausgestrahlt. Magenta-Kunden können die Partie zudem live und in voller Länge im Livestream verfolgen.

Chemnitzer FC gegen Preußen Münster im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV verfolgen kann, verpasst hier bei SPOX keine wichtige Szene im Liveticker. Wir haben sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz für Euch im Angebot.

Chemnitzer FC gegen Preußen Münster: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Trainer ihre Teams heute aufs Feld schicken:

Chemnitzer FC: J. Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Sirigu - Bonga, Tob. Müller, M. Langer, Garcia - Bozic, Hosiner

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Scherder, F. Wagner, Steurer, Rossipal - Cueto, Mörschel, Rodrigues Pires, Özcan - Schnellbacher

3. Liga: Der 33. Spieltag im Überblick

Datum Heim Gast 16.06. 19:00 Uhr FC Ingolstadt Eintr. Braunschweig 16.06. 19:00 Uhr Chemnitzer FC SC Preußen 06 Münster 16.06. 19:00 Uhr Würzburger Kickers 1. FC Kaiserslautern 16.06. 20:30 Uhr FC Viktoria Köln 1860 München 16.06. 20:30 Uhr Hallescher FC Magdeburg 17.06. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach FSV Zwickau 17.06. 19:00 Uhr Bayern München II SV Meppen 17.06. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Waldhof Mannheim 17.06. 20:30 Uhr KFC Uerdingen 05 MSV Duisburg 17.06. 20:30 Uhr FC Hansa Rostock FC Carl Zeiss Jena

3. Liga: Die Tabelle vor dem 33. Spieltag

In der Partie zwischen dem Chemnitzer FC und Preußen Münster geht es für beide Mannschaften darum, aus den Abstiegsplätzen zu kommen. Nur zwei Punkte trennen die beiden Teams, die den 17. und 18. Rang belegen. Beide haben jedoch noch Chancen auf den Klassenerhalt.