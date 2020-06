Chemnitzer FC gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Englische Woche in der 3. Liga: Abstiegsangst gegen Aufstiegshoffnungen heißt es am heutigen Dienstag im Duell zwischen dem Chemnitzer FC und Eintracht Braunschweig. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo es die Partie heute im TV und Livestream zu sehen gibt.

Chemnitzer FC gegen Eintracht Braunschweig: Ort, Termin, Uhrzeit

Zum Auftakt des 35. Spieltags empfängt der Chemnitzer FC im heimischen Stadion - An der Gellertstraße Eintracht Braunschweig. Anpfiff der Partie ist am heutigen Dienstag, dem 23. Juni, um 19 Uhr. Wie in allen Profiligen, geht auch dieses Spiel ohne Zuschauer über die Bühne.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Fakten in der Übersicht:

Duell: Chemnitzer FC - Eintracht Braunschweig

Chemnitzer FC - Eintracht Braunschweig Termin: Dienstag, 23. Juni

Dienstag, 23. Juni Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Austragungsort: Stadion - An der Gellertstraße, Chemnitz

Chemnitz gegen Braunschweig heute live im TV und Livestream

Die Spiele innerhalb englischer Wochen in der 3. Liga werden leider nicht im Free-TV übertragen. Das heißt, die einzige Option lautet Pay-TV. Wie auch alle weiteren 3. Liga-Partien wird auch Chemnitz gegen Braunschweig heute bei MagentaSport übertragen.

Für Telekom-Kunden sind die ersten 12 Monate eines Abos kostenlos, anschließend werden für den Dienst 4,95 Euro pro Monat fällig. Wer kein Telekom-Kunde ist, den kostet das Ganze entweder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo oder 16,95 monatlich im Monatsabo.

Der Livestream zum Spiel Chemnitz gegen Braunschweig startet um 18.45 Uhr und wird kommentiert von Lenny Leonhardt.

3. Liga: Chemnitzer FC vs. Eintracht Braunschweig heute im Liveticker

Selbstredend ist MagentaSport nicht die einzige Option, das Spielgeschehen zu verfolgen. Wie gewohnt, bieten wir auch zu dieser Partie einen Liveticker an. Dieser wird Euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie versorgen.

Zum Liveticker zu Chemnitz gegen Braunschweig gelangt Ihr hier.

Den Konferenz-Liveticker zum 35. Spieltag der 3. Liga findet Ihr hier.

© imago images / Joachim Sielski

Chemnitzer FC gegen Eintracht Braunschweig: Wer ist heute Favorit?

Die Rollen sind vor dem Aufeinandertreffen klar verteilt. Während die Gastgeber schon die ganze Saison im Tabellenkeller verbringen und nur um den Klassenerhalt spielen - aktuell stehen sie drei Punkte über dem Strich -, will Braunschweig aufsteigen und rangiert momentan nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz zwei.

Beim Team von Marco Antwerpen läuft es seit dem Re-Start wie geschmiert und die Löwen sind bereits seit sieben Partien ungeschlagen. Der CFC hingegen konnte seit dem Wiederbeginn zwei Spiele für sich entscheiden.

3. Liga, 35. Spieltag: Die Spiele am Dienstag