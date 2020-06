3. Liga: Der Samstagsspieltag heute live im TV und Livestream

Der 32. Spieltag der 3. Liga steht an! Wie Ihr den Spieltag live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

3. Liga heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußballs-Fans! Einige Spiele des 32. Spieltags werden im Free-TV übertragen: Der SWR überträgt die Partie Kaiserslautern gegen Chemnitzer FC, der WDR überträgt Duisburg gegen Würzburger Kickers und der Bayrische Rundfunk (BR) und NDR zeigen das Spiel zwischen 1860 München und Hansa Rostock.

Alle anderen Spiele werden bei MagentaTV gezeigt. Telekom-Kunden haben im ersten Jahr einen kostenlosen Zugriff auf MagentaSport und somit auf die Begegnung, danach kostet ein Abo 4,95 Euro monatlich. Außerdem stellt magentasport.de einen kostenpflichtigen Livestream parat.

So können auch alle, die keine Kunden der Telekom sind, das Spiel verfolgen. Hier gelten jedoch andere Preise. Monatlich kostet das Abo 16,95 Euro. Zudem ist ein Abschluss eines Jahresabos möglich, dann belaufen sich die Kosten auf 9,95 Euro im Monat.

3. Liga im Liveticker

3. Liga: Die Begegnungen am 32. Spieltag

Datum Heim Gast 12.06. 19:00 Uhr SV Meppen Hallescher FC 13.06. 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Chemnitzer FC 13.06. 14:00 Uhr MSV Duisburg Würzburger Kickers 13.06. 14:00 Uhr SC Preußen 06 Münster FC Ingolstadt 13.06. 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig Sonnenhof Großaspach 13.06. 14:00 Uhr Magdeburg FC Viktoria Köln 13.06. 14:00 Uhr 1860 München FC Hansa Rostock 14.06. 13:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena KFC Uerdingen 05 14.06. 14:00 Uhr FSV Zwickau SpVgg Unterhaching 14.06. 17:00 Uhr Waldhof Mannheim Bayern München II

3. Liga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag

So spannend war das Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga noch nie! Der MSV Duisburg will seinen drei-Punkte-Vorsprung gegen die Würzburger Kickers ausbauen. Bayern München II und Mannheim kämpfen um Platz eins. Auch 1860 München, Ingolstadt, Unterhaching, Braunschweig sind noch im Rennen um den Aufstieg.