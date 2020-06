3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute stehen die ersten spannenden Begegnungen des 35. Spieltags der 3. Liga an. Wie Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

3. Liga: Die Begegnungen heute

Am heutigen Dienstag stehen die ersten Partien des 35. Spieltags an: Braunschweig ist zu Gast in Chemnitz und will mit einem Sieg die Tabellenführung an sich reißen. Die Würzburger Kickers versuchen derweil gegen Uerdingen drei Punkte zu holen um weiter an der Verfolgergruppe dran zu bleiben.

Auch Hansa Rostock und Duisburg wollen sich wieder nach vorne kämpfen. Es erwartet Euch heute Abend also ein spannender Kampf um die Tabellenspitze in der 3. Liga. Hier nochmal alle Begegnungen im Überblick:

Datum Heim Gast 23.06. 19:00 Uhr Chemnitzer FC Eintr. Braunschweig 23.06. 19:00 Uhr KFC Uerdingen 05 Würzburger Kickers 23.06. 20:30 Uhr FC Hansa Rostock 1. FC Kaiserslautern 23.06. 20:30 Uhr FC Viktoria Köln MSV Duisburg

3. Liga live im TV und Livestream

Die heutigen Spiele in der 3. Liga werden nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen zeigt MagentaTV alle Begegnungen der laufenden Drittligasaison live und in voller Länge. Die Übertragungen zu den heutigen Partien beginnen jeweils 15 Minuten vor dem Anpfiff. Neben der TV-Übertragung steht bei MagentaSport auch eín Livestream bereit.

3. Liga im Liveticker

Alle Spiele der 3. Liga könnt Ihr jederzeit und kostenlos bei SPOX im Liveticker verfolgen. Sowohl die einzelnen Spiele als auch die Konferenz.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker

Hier geht es zum Liveticker Chemnitzer FC - Eintracht Braunschweig

Hier geht es zum Liveticker KFC Uerdingen - Würburger Kickers

Hier geht es zum Liveticker Hansa Rostock - FC Kaiserslautern

Hier geht es zum Liveticker Viktoria Köln - MSV Duisburg

3. Liga: Die restlichen Spiele des 35. Spieltags

Auch morgen stehen spannende Partien an: Das Münchner Derby zwischen Bayern München II und 1860 München verspricht einiges, Unterhaching empfängt Magdeburg und Mannheim muss in Ingolstadt ran.

Datum Heim Gast 24.06. 19:00 Uhr SC Preußen 06 Münster FSV Zwickau 24.06. 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Magdeburg 24.06. 19:00 Uhr Sonnenhof Großaspach SV Meppen 24.06. 20:30 Uhr Hallescher FC FC Carl Zeiss Jena 24.06. 20:30 Uhr Bayern München II 1860 München 24.06. 20:30 Uhr FC Ingolstadt Waldhof Mannheim

3. Liga: Die Tabelle vor dem 35. Spieltag

Ein spannender Kampf an der Spitze: Sieben Mannschaften kämpfen Kopf an Kopf um die Tabellenspitze und den Aufstieg in die 2. Bundesliga.