1. FC Magdeburg gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 30. Spieltag in der 3. Liga steht an! Den Anfang machen der 1. FC Magdeburg und KFC Uerdingen. Hier erfahrt Ihr wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen: Ort, Datum, Anpfiff

Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem KFC Uerdingen findet am heutigen Freitag, den 04.06. statt. Angepfiffen wird um 19:00 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg. 27.000 Zuschauer haben dort normalerweise Platz, doch aufgrund der Corona-Krise werden die restlichen Spiele vor leeren Rängen stattfinden.

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen im TV und Livestream

Eine Übertragung im Free-TV wird es leider nicht geben. Alle Spiele der 3. Liga, so auch die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und KFC Uerdingen, werden von Magenta Sport, dem Pay-TV-Sender der Telekom, gezeigt. Dort benötigt Ihr das Telekom-Fußball-Paket, welches alle Spiele der 3. Liga und Frauen-Bundesliga beinhaltet. Sowohl Entertain-TV- als auch Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen für dieses Paket nach Ablauf von zwei kostenfreien Jahren 4,95 Euro monatlich. Eine Übertragung der heutigen Spiele im Free-TV gibt es indes nicht.

1. FC Magdeburg vs. KFC Uerdingen im Liveticker

SPOX bietet allen die kein MagentaSport-Abo haben, einen kostenlosen Liveticker an. Hier könnt Ihr die Partie Magdeburg gegen Uerdingen im Liveticker verfolgen.

3. Liga: Die Begegnungen am 30. Spieltag

Datum Heim Gast 05.06. 19:00 Uhr Magdeburg KFC Uerdingen 05 06.06. 14:00 Uhr MSV Duisburg Chemnitzer FC 06.06. 14:00 Uhr 1860 München Würzburger Kickers 06.06. 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig Bayern München II 06.06. 14:00 Uhr FSV Zwickau Hallescher FC 06.06. 14:00 Uhr Waldhof Mannheim FC Viktoria Köln 06.06. 14:00 Uhr SV Meppen FC Hansa Rostock 07.06. 13:00 Uhr SC Preußen 06 Münster SpVgg Unterhaching 07.06. 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Kaiserslautern 07.06. 17:00 Uhr FC Ingolstadt Sonnenhof Großaspach

3. Liga: Die Ergebnisse des 29. Spieltags

Datum Heim Ergebnis Gast 02.06. 19:00 Uhr FC Viktoria Köln 3:0 FSV Zwickau 02.06. 19:00 Uhr Würzburger Kickers 0:1 Magdeburg 02.06. 19:00 Uhr KFC Uerdingen 05 0:0 SV Meppen 02.06. 20:30 Uhr SpVgg Unterhaching 1:2 FC Ingolstadt 02.06. 20:30 Uhr FC Hansa Rostock 0:1 Waldhof Mannheim 03.06. 19:00 Uhr Hallescher FC 0:1 Eintr. Braunschweig 03.06. 19:00 Uhr Bayern München II 3:2 SC Preußen 06 Münster 03.06. 19:00 Uhr MSV Duisburg 1:1 FC Carl Zeiss Jena 03.06. 20:30 Uhr Chemnitzer FC 0:1 Sonnenhof Großaspach 03.06. 20:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1:1 1860 München

3. Liga: Die Tabelle vor dem 30. Spieltag