3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Vor knapp 15 Jahren standen sich Kaiserslautern und Duisburg noch in der Bundesliga gegenüber, am 31. Spieltag treffen die beiden Vereinen heute in der 3. Liga aufeinander. Hier gibt es alle Informationen zur Partie und der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

3. Liga: Wann und wo findet die Partie Kaiserslautern gegen Duisburg statt?

Am altehrwürdigen Betzenberg empfängt der 1. FC Kaiserslautern den MSV Duisburg. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 20.30 Uhr.

Wettbewerb: 3. Liga

Datum: 10. Juni 2020

Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg

Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg Übertragung: MagentaSport

3. Liga: Die Spiele am heutigen Mittwoch

Gespielt wird in der 3. Liga heute um 19 Uhr und 20.30 Uhr. Neben dem FCK und dem MSV sind auch die SpVgg Unterhaching und Eintracht Braunschweig zur späten Anstoßzeit gefordert.

Uhrzeit Heim Gast 19 Uhr Sonnenhof Großaspach Preußen Münster 19 Uhr Chemnitzer FC FC Ingolstadt 19 Uhr Würzburger Kickers Carl Zeiss Jena 20.30 Uhr SpVgg Unterhaching Eintracht Braunschweig 20.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern MSV Duisburg

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg heute live im TV und Livestream

MagentaSport zeigt alle Partien der 3. Liga live und in voller Länge. Logischerweise ist auch die Partie zwischen Kaiserslautern und Duisburg beim Streamingdienst zu sehen.

Ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung. Kommentieren wird die Begegnung Alexander Kunz.

Telekom-Kunden müssen lediglich 4,95 Euro, nachdem sie ein Jahr kostenlosen Zugriff auf den Dienst hatten, zahlen. Für alle anderen kostet er entweder 16,95 Euro im Monat oder 119,40 Euro im Jahr.

3. Liga: Kaiserslautern gegen Duisburg im Liveticker

Euch reicht ein Liveticker, um die Partie zu verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX goldrichtig. Wir berichten ausführlich von der Begegnung in schriftlicher Form.

Hier geht's zum Liveticker Kaiserslautern gegen Duisburg.

1. FC Kaiserslautern gegen MSV Duisburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Der MSV Duisburg muss eventuell auf die Dienste seines Stürmers Vincent Vermeij verzichten. Der Niederländer laboriert an muskulären Problemen. Nach Angaben der WAZ entscheidet sich ein Einsatz erst kurz vor dem Spiel.

1. FC Kaiserslautern: Grill - Schad, Kraus, Sickinger, Hercher - Bachmann - Ciftci, Zuck - Thiele, Pick, Kühlwetter

Grill - Schad, Kraus, Sickinger, Hercher - Bachmann - Ciftci, Zuck - Thiele, Pick, Kühlwetter MSV Duisburg: Weinkauf - Budimbu, Gembalies, Boeder, Schmeling - Albutat, Ben Balla - Stoppelkamp, Daschner, Krempicki - Vermeij

© imago images

MSV Duisburg schwächelt nach dem Restart der 3. Liga

Der MSV Duisburg hat seine komfortable Ausgangslage nach dem Restart der 3. Liga verspielt. In den ersten zwei Spielen nach Aufnahme des Spielbetriebs blieb der MSV ohne Sieg.

Dabei gab das Team um Kapitän Moritz Stoppelkamp gegen den TSV 1860 München eine 2:0-Führung aus der Hand und verlor auswärts mit 2:3. Zudem kam Duisburg in der vergangenen Woche nicht über ein 1:1 beim abgeschlagenen Schlusslicht Carl Zeiss Jena hinaus.

Immerhin fand die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am vergangenen Sonntag beim 2:1-Sieg über den Chemnitzer FC wieder in die Erfolgsspur.

3. Liga: Tabelle vor dem 31. Spieltag

Kaiserslautern befindet sich in einer besonderen Situation. Der FCK ist das einzige Team in der 3. Liga, das sich weder im Aufstiegs- noch im Abstiegskampf befindet. Mit 41 Punkten ist das Team von Boris Schommers gesichert, sieben Zähler Rückstand auf Platz drei scheinen zu viel für eine Aufholjagd im Saison-Endspurt.