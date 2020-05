Es ist es offiziell: Nachdem vor wenigen Wochen bereits die beiden Bundesligen ihren Restart feiern durften, wird am 30. Mai nun auch die 3. Liga fortgesetzt. Infos zu den Terminen, Ansetzungen und zum Saisonfinale erfahrt Ihr hier.

Ab Samstag, den 30. Mai, nimmt nun auch die 3. Liga den Spielbetrieb wieder auf. Dem stimmte der DFB-Bundestag am Montag zu. "Dem DFB bleibt gar keine andere Wahl, als die 3. Liga fortzusetzen. Es sollte jedem einleuchten, dass eine nationale Liga spielen können muss, selbst wenn das in zwei Bundesländern noch nicht möglich ist. Andernfalls kämen wir vereinbarten Pflichten nicht nach, was mit hohen finanziellen Risiken verbunden wäre", erklärte DFB-Vizepräsident Rainer Koch.

3. Liga: Termine, englische Wochen, Ansetzungen, Saisonfinale

Am 30. Mai beginnt die Liga nach der Corona-Pause mit dem 28. Spieltag. Das Saisonfinale ist mit dem 38. Spieltag für den 4. Juli geplant. Um dieses Ziel zu erreichen, sind dazwischen durchgehend englische Wochen terminiert. Die Relegation soll dann im Anschluss bis zum 11. Juli beendet sein.

© imago images

3. Liga: Der 28. Spieltag im Überblick

Heim Auswärts Datum Wochentag Uhrzeit Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 05 30.5.2020 Samstag 14 Uhr SV Meppen Würzburger Kickers 30.5.2020 Samstag 14 Uhr Magdeburg 1. FC Kaiserslautern 30.5.2020 Samstag 14 Uhr Sonnenhof Großaspach SpVgg Unterhaching 30.5.2020 Samstag 14 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II 30.5.2020 Samstag 14 Uhr Eintracht Braunschweig FC Viktoria Köln 30.5.2020 Samstag 14 Uhr FSV Zwickau Hansa Rostock 30.5.2020 Samstag 14 Uhr 1860 München MSV Duisburg 31.5.2020 Sonntag 13 Uhr Preußen Münster Hallescher FC 31.5.2020 Sonntag 14 Uhr FC Carl Zeiss Jena Chemnitzer FC 31.5.2020 Sonntag 17 Uhr

3. Liga: Live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge sowohl im TV als auch im Livestream bei Magenta Sport zu sehen. Neben den Einzelspielen ist auch die Konferenz im Angebot.

Die Relegation zwischen der 2. und 3. Liga ist live und exklusiv auf DAZN zu sehen.

3. Liga im Liveticker

Für alle Fans, die die Partien der 3. Liga nicht im TV oder Livestream mitverfolgen können, bietet SPOX einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier zur Übersicht der Liveticker.

3. Liga - Tabelle: Der Stand vor dem 28. Spieltag