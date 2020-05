Eintracht Braunschweig - Viktoria Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Corona-Zwangspause rollt nun auch endlich in der 3. Liga wieder der Ball. Heute treffen Eintracht Braunschweig und Viktoria Köln aufeinander. Hier erfahrt Ihr wo und wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Eintracht Braunschweig vs Viktoria Köln: Ort, Datum, Uhrzeit

Es ist wieder soweit: Nach der Bundesliga und 2. Bundesliga, rollt nun auch wieder in 3. Liga der Ball. Die DFL hat nach der Corona-Zwangspause beschlossen, dass ab diesem Wochenende wieder gespielt werden darf. Natürlich unter denselben Bedingungen wie in der Bundesliga und 2. Bundesliga.

Am 28. Spieltag treten am heutigen Samstag, den 30.05., Eintracht Braunschweig und Viktoria Köln aufeinander. Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Eintracht Stadion in Braunschweig. Normalerweise haben dort 23.325 Zuschauer Platz, aber aufgrund der Corona-Krise werden die Spiele vor leeren Rängen stattfinden.

Eintracht Braunschweig vs Viktoria Köln live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Eintracht Braunschweig und Viktoria Köln werden wie alle Spiele der 3. Liga live bei MagentaSport laufen. Der Pay-TV-Sender der Telekom zeigt die Partie einzeln und in der Konferenz.

Streamen könnt Ihr die Spiele ebenfalls über MagentaSport.

Eintracht Braunschweig vs Viktoria Köln im Liveticker

Wer das Spiel nicht im Bewegtbild verfolgen kann, hat hier bei SPOX die Möglichkeit das Duell im Liveticker zu verfolgen. Hier gelangt Ihr zum Liveticker.

3. Liga: Die Begegnungen am 28. Spieltag

Datum Heim Gast Samstag, 30.05. 14:00 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II Samstag, 30.05. 14:00 Uhr Sonnenhof Großaspach SpVgg Unterhaching Samstag, 30.05. 14:00 Uhr Magdeburg 1. FC Kaiserslautern Samstag, 30.05. 14:00 Uhr Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 05 Samstag, 30.05. 14:00 Uhr Eintr. Braunschweig FC Viktoria Köln Samstag, 30.05. 14:00 Uhr FSV Zwickau FC Hansa Rostock Samstag, 30.05. 14:00 Uhr SV Meppen Würzburger Kickers Samstag, 01.06. 13:00 Uhr 1860 München MSV Duisburg Samstag, 01.06. 14:00 Uhr SC Preußen 06 Münster Hallescher FC Samstag, 01.06. 17:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena Chemnitzer FC

3. Liga: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag