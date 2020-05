3. Liga: Wann startet die 3. Liga wieder? Spielplan und Termine

Die 3. Liga soll frühestens am 26./27. Mai fortgesetzt werden. Das beschloss das Präsidium des DFB auf seiner Sitzung am Montag, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Wir zeigen euch, wie es in der dritten Liga weitergeht.

3. Liga: Die weiteren Termine

Die Saison war aufgrund der Coronavirus-Pandemie Mitte März unterbrochen worden. Seitdem rollte in keiner Liga Deutschlands der Ball. Nun gibt es einen Plan wie es in der dritthöchsten Spielklasse weitergeht.

Der neue Rahmenterminplan sieht vor, dass die verbleibenden elf Spieltage mit fünf englischen Wochen absolviert werden, sodass die Saison am 30. Juni - einem Dienstag - endet. Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Drittplatzierten der 3. Liga und dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga würden sich laut der aktuellen Planungen bis 7. Juli anschließen. Der 4. Juli ist zudem für mögliche Nachholspiele reserviert, sollte es zu Ausfällen kommen.

3. Liga: Aktuelle Komplikationen

Einige der Drittligisten haben große Probleme, sich auf den Neustart ordentlich vorzubereiten. Beispielsweise kann Tabellen-Schlusslicht Carl Zeiss Jena noch nicht mal trainieren. Mehrere Vereine beklagen, dass das Hygienekonzept nicht umsetzbar sei. So müssten die Klubs einen eigenen Hygienebeauftragten einstellen, was allein Waldhof Mannheim und dem FSV Zwickau bislang nicht gelungen ist.

3. Liga. Vorsitzender gibt Aufschluss

Tom Eilers, der Vorsitzende des Drittliga-Ausschusses, teilte mit: "Die 3. Liga arbeitet konzentriert an einer möglichen Fortsetzung der Saison und ihrem Erhalt als Profiliga. Wir würden uns freuen, ab 26. Mai wieder unseren Beruf im Spielbetrieb ausüben zu können. Es sollte stets unser grundsätzliches Ansinnen sein, dass die sportlichen Entscheidungen auf dem Spielfeld fallen und nicht am grünen Tisch".

3. Liga: Die Tabelle nach 27 Spieltagen