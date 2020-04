3. Liga: Finanzspritze der DFL gilt wohl nur bei Fortsetzung des Spielbetriebs

Vor der morgigen Abstimmung der Vereine der 3. Liga zur Fortsetzung des Spielbetriebs hat sich Magdeburgs-Manager Mario Kallnik erneut für einen Abbruch der 3. Liga ausgesprochen. Außerdem soll eine mögliche Finanzspritze der DFL nur bei einem Fortsetzen der Liga greifen.

Wie die Magdeburger Volksstimme berichtet, sollen die angekündigten Hilfsmaßnahmen der DFL nur bei einer Saison-Fortsetzung greifen. Demnach würde das Geld nur für die Coronatests, die Organisation der Geisterspiele sowie die umfangreichen Hygienemaßnahmen verbraucht werden.

Die DFL hatte bekannt gegeben, die Vereine der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga mit jeweils 300.000 Euro zu unterstützen.

Am Montag, 27. April, schalten sich die 20 Drittligisten per Videokonferenz mit dem DFB zusammen, um über den weiteren Saisonverlauf zu beraten. Dabei gibt die 3. Liga ein gespaltendes Bild ab. Der Hallesche FC, Waldhof Mannheim, der 1. FC Magdeburg, Preußen Münster, der Chemnitzer FC, die SG Sonnenhof Großaspach, der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena haben sich bislang für einen Saisonabbruch ausgesprochen.

Magdeburg-Manager: "Wir haben als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht"

Magdeburg-Manager Mario Kallnik hat diese Forderung gegenüber der Magdeburger Volksstimme erneuert. Bei einem Abbruch wäre der Verlust laut des Kallnik geringer als bei einer Fortsetzung mit Geisterspielen. "Ganz zu schweigen von der großen Gefahr, dass sich Mitarbeiter bei der Fortsetzung des Spielbetriebs infizieren können. Wir haben als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht für unsere Arbeitnehmer", ergänzte er.

Magdeburgs-Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz hatte erst kürzlich gegenüber SPOX und Goal ein fehlendes Maß an Solidarität in der 3. Liga bemängelt: "Ich hätte gedacht, dass es in so einer kritischen Phase ein hohes Maß an Solidarität gibt, vor allem mit Blick auf das Sportliche. Wenn zum Beispiel in Bayern harte Beschränkungen erlassen werden, weiß ich nicht, ob es verantwortungsbewusst ist, dann auf den Trainingsplatz zu gehen. Viele Vereine müssten bei Geisterspielen eventuell Insolvenz anmelden. Daher kann ich es nicht nachvollziehen, Vereine bewusst in Insolvenzen führen zu wollen."

Wie gespalten die 3. Liga ist, zeigt sich auch in einem Bericht der Ostthüringer Zeitung. Laut dem Bericht soll es bereits am vergangenen Freitag eine Abstimmung gegeben haben. Zwei Drittel der Vereine sprachen sich wohl für eine Beendigung der Saison bis zum 30. Juni, andere Klubs bis zum 31. Juli aus. In der 3. Liga stehen noch elf Spieltage aus.

Die Tabelle der 3. Liga