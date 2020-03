3. Liga: Wie lange finden keine Spiele statt? Wann geht es weiter?

Aufgrund des Coronavirus' hat der Deutsche Fußball-Bund Spieltage der 3. Liga abgesagt. Wie lange keine Spiele stattfinden und wann es in der 3. Liga weitergeht, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Spielabsagen in der 3. Liga.

3. Liga: Wie lange finden keine Spiele statt?

Der DFB hat am Mittwoch, den 11. März, die kommenden zwei Spieltage, 28 und 29, der 3. Liga abgesagt. Diese Spieltage waren ursprünglich für dieses Wochenende sowie kommenden Dienstag und Mittwoch terminiert.

"Zum Schutze des Wettbewerbs wurde sich darauf verständigt, die kompletten Spieltage 28 und 29 zu verlegen und nicht ausschließlich die Partien, die aktuell von behördlichen Anordnungen betroffen sind. So ist gewährleistet, dass alle Klubs dieselbe Anzahl von Spielen absolviert haben und kein verzerrtes Tabellenbild entsteht", erklärte der DFB in einer Pressemitteilung.

Wie es für die weiteren Spieltage aussieht, ist noch offen. Klarheit hier soll am kommenden Montag herrschen.

Der DFB hat an diesem Tag den Ausschuss und alle Klubs der 3. Liga zu einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt am Main eingeladen.

3. Liga: Wann werden die Spiele nachgeholt?

Die ausgefallenen Partien des 28. und 29. Spieltag werden voraussichtlich Anfang Mai nachgeholt. Aufgrund des eng gestrickten Rahmenterminkalenders ist kein früherer Nachholtermin möglich.

3. Liga: Warum gibt es keine Geisterspiele?

Dies hat vor allem wirtschaftliche Gründe. Anders als in der Bundesliga oder 2. Liga sind die Klubs wesentlich mehr von den Ticketeinnahmen abhängig.

"Der Ausschuss 3. Liga, der sich zum großen Teil aus Klubvertretern zusammensetzt, hatte sich bereits am Montag in einer ersten Einschätzung grundsätzlich dafür ausgesprochen, die von behördlichen Anordnungen betroffenen Partien zunächst eher zu verlegen statt Geisterspiele auszutragen. Hintergrund ist die besondere wirtschaftliche Sensibilität in der 3. Liga, in der die Erträge aus dem Spielbetrieb existenziell für die Klubs sind und mehr als 21 Prozent der jährlichen Gesamteinnahmen ausmachen", erklärte der DFB.

3. Liga: Welche Spiele fallen aus?

28. Spieltag:

Heim Gast Waldhof Mannheim KFC Uerdingen 05 SC Preußen 06 Münster Hallescher FC Eintr. Braunschweig FC Viktoria Köln FC Ingolstadt Bayern München II SV Meppen Würzburger Kickers Magdeburg 1. FC Kaiserslautern 1860 München MSV Duisburg Sonnenhof Großaspach SpVgg Unterhaching FSV Zwickau FC Hansa Rostock FC Carl Zeiss Jena Chemnitzer FC

29. Spieltag:

Heim Gast Hallescher FC Eintr. Braunschweig Bayern München II SC Preußen 06 Münster SpVgg Unterhaching FC Ingolstadt 1. FC Kaiserslautern 1860 München KFC Uerdingen 05 SV Meppen FC Viktoria Köln FSV Zwickau Chemnitzer FC Sonnenhof Großaspach MSV Duisburg FC Carl Zeiss Jena Würzburger Kickers Magdeburg FC Hansa Rostock Waldhof Mannheim

3. Liga: Die Tabelle nach dem 27. Spieltag

Nach dem 27. Spieltag führt der MSV Duisburg die Tabelle der 3. Liga an, gefolgt von Aufsteiger Waldhof Mannheim.