Carl Zeiss Jena vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der TSV 1860 München hat sich in den Kreis der Aufstiegsbewerber geschoben. Nur noch vier Zähler liegen die Löwen hinter dem Relegationsrang. Können die Münchner auch gegen Carl Zeiss Jena ihre Erfolgsserie fortführen? Hier erfahrt Ihr alles zur Partie.

Seit 13 Begegnungen in der 3. Liga ist der TSV 1860 München ungeschlagen. In der Rückrunde stehen bislang in sechs Spielen zwei Siege und vier Remis zu Buche. Mit einem Dreier beim Tabellenletzten könnten die Löwen weiter Druck auf die Mitbewerber um den Aufstieg machen.

Carl Zeiss Jena vs. TSV 1860 München: Spielort, Datum, Termin

Die Sechzger müssen am 27. Spieltag auswärts ran. Der TSV 1860 gastiert am Samstag im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena.

Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr. Fünf weitere Spiele der 3. Liga werden um diese Uhrzeit ausgetragen.

3. Liga: Die Spiele am 27. Spieltag

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker 6. März 19 Uhr MSV Duisburg 1. FC Magdeburg Liveticker 7. März 14 Uhr Carl Zeiss Jena TSV 1860 München Liveticker 7. März 14 Uhr Viktoria Köln Preußen Münster Liveticker 7. März 14 Uhr Würzburger Kickers Waldhof Mannheim Liveticker 7. März 14 Uhr FC Bayern II Sonnenhof Großaspach Liveticker 7. März 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern SV Meppen Liveticker 7. März 14 Uhr Chemnitzer FC SpVgg Unterhaching Liveticker 8. März 13 Uhr KFC Uerdingen FSV Zwickau Liveticker 8. März 14 Uhr Hallescher FC FC Ingolstadt Liveticker 9. März 19 Uhr Hansa Rostock Eintracht Braunschweig Liveticker

Carl Zeiss Jena - TSV 1860 München: Übertragung im TV und Livestream

Jena gegen den TSV 1860 München läuft am Samstag live im Free-TV. Der MDR zeigt das Spiel live und in kompletter Länge. Außerdem wird auf sportschau.de ein Livestream zum Duell des Tabellenachten gegen den Tabellenletzten angeboten.

Darüber hinaus zeigt auch Magenta Sport die Partie. Das kostenpflichtige Angebot der Telekom hat ebenfalls einen Livestream zur Begegnung im Programm. Diesen könnt Ihr hier abrufen.

3. Liga im Liveticker

Natürlich bleibt Ihr auch auf SPOX immer up-to-date hinsichtlich der 3. Liga. Wir haben zu allen Spielen einen eigenen Liveticker im Angebot. Den Ticker zur Partie Jena gegen 1860 findet Ihr hier.

Die Links zu sämtlichen anderen Partien am 27. Spieltag könnt Ihr der Tabelle oben entnehmen.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag