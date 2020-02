3. Liga: Remis zwischen Waldhof Mannheim und 1. FC Kaiserslautern - 1860 München siegt dramatisch

Aufsteiger Waldhof Mannheim hat in der 3. Liga am 26. Spieltag den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Kurpfälzer kamen im brisanten Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus.

Hendrick Zuck (73.) traf vor 23.157 Zuschauern zum Führungstor für die Roten Teufel, Marco Schuster (87.) markierte den Ausgleich für den SVW. Aufgrund des Abbrennens von Pyrotechnik durch FCK-Fans konnte die zweite Hälfte erst mit Verspätung angepfiffen werden.

Mit 43 Punkten konnten sich die Waldhöfer nicht an Spitzenreiter MSV Duisburg und der SpVgg Unterhaching (je 44) vorbei auf Position eins schieben. Der MSV kann am Sonntag (14.00 Uhr) beim SV Meppen die Tabellenführung weiter ausbauen.

Am Freitagabend hatte Haching überraschend mit 0:1 (0:1) gegen Bayern München II verloren und wertvollen Boden eingebüßt.

Braunschweig mit Kantersieg

Eintracht Braunschweig schob sich durch ein 4:1 (3:0) gegen den KFC Uerdingen hinter dem FC Ingolstadt auf den fünften Platz. Die Würzburger Kickers gewannen beim FSV Zwickau mit 2:1 (0:1).

In Braunschweig sorgten Martin Kobylanski (13./26., Handelfmeter) und Nick Proschwitz (32.) nach einer guten halben Stunden für die Entscheidung. Merveille Biankadi (51.) sorgte für das 4:0, Ali Ibrahimaj (78.) für den Endstand.

Ronny König (4.) schoss das Führungstor für Zwickau. Dominic Baumann (84.) und Luca Pfeiffer (90.) drehten mit ihren Toren noch das Spiel zugunsten der Mainfranken.

© getty

Erster Sieg für Wollitz - 1860 siegt dramatisch

Der ehemalige Europapokalsieger 1. FC Magdeburg schaffte unter dem neuen Trainer Pele Wollitz im sechsten Spiel den ersten Sieg. Gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena gelang ein 6:2 (2:1).

Christian Beck (24.) und Marcel Costly (30.) trafen für den FCM, nachdem Daniele Gabriele (9.) Jena in Führung geschossen hatte. Aytac Sulu (59.) glich für Jena zum 2:2 aus. Doch Jürgen Gjasula (69.), erneut Beck (74.) und Sirlord Conteh (79./90.) machten den Dreier und das halbe Dutzend Tore perfekt.

1860 München siegte nach 0:2-Rückstand 4:3 (1:2) gegen den Chemnitzer FC. Prince Osei Owusu erzielte in der 92. Minute das Siegtor für die Löwen. Die SG Sonnenhof Großaspach gewann gegen den Halleschen FC 1:0 (0:0).

3. Liga: Die aktuelle Tabelle