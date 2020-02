So könnt Ihr das 3. Liga-Duell des Chemnitzer FC und der Amateure des FC Bayern München Stadion - An der Gellertstraße am heutigen Montagabend live im TV und Livestream verfolgen.

Zum Abschluss des 25. Spieltages in der 3. Liga empfängt der Chemnitzer FC die zweite Mannschaft des FC Bayern München.

Chemnitzer FC - Bayern München II: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Austragungsort des Spiels zwischen dem Chemnitzer FC und den Bayern-Amateuren ist das Stadion An der Gellertstraße in Chemnitz, das 15.000 Zuschauern Platz bietet. Schiedsrichterin Riem Hussein wird die Begegnung am heutigen Montagabend, 24. Februar 2020, um 19 Uhr anpfeifen. Unterstützt wird die Offizielle von ihren beiden Assistenten Andre Schönheit und Jost Steenken.

Wer zeigt / überträgt Chemnitzer FC gegen Bayern München II heute live im TV und Livestream?

Live und exklusiv könnt Ihr die Partie der Chemnitzer gegen die Amateure des FC Bayern nur im Pay-TV bei Magenta Sport, dem Sportpaket der Telekom, verfolgen.

© getty

MagentaTV-Kunden können die 3. Liga im Paket "Magenta Sport" in den ersten zwölf Monaten kostenlos sehen, anschließend kostet es 4,95 Euro im Monat. Auch für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom sind die ersten zwölf Monate kostenlos. Anschließend werden auch hier 4,95 Euro im Monat fällig. Das ganze Paket bietet die Telekom ebenfalls als Livestream an.

Chemnitzer FC - Bayern München II: Das Hinspiel

Das Hinspiel im Grünwalder Stadion endete 2:2 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Daniel Bohl (47.) die Gäste zunächst in Führung, ehe Leon Dajaku (53.) und Jannik Rochelt (64.) die Partie für die Münchner drehten.

© getty

Fünf Minuten vor Schluss musste das von Sebastian Hoeneß trainierte Team jedoch den Ausgleich zum 2:2-Endstand durch Davuda Tuma hinnehmen.

3. Liga: Die Ergebnisse am 25. Spieltag

Tabellenführer MSV Duisburg musste sich im Heimspiel gegen Waldhof Mannheim trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung mit 2:3 (0:2) geschlagen geben. Alle weiteren Ergebnisse des 25. Spieltages im Überblick:

Datum Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft 21. Februar 2020 FC Viktoria Köln 1:0 Sonnenhof Großaspach 22. Februar 2020 1. FC Kaiserslautern 0:0 FSV Zwickau 22. Februar 2020 Würzburger Kickers 3:1 Eintr. Braunschweig 22. Februar 2020 KFC Uerdingen 05 0:2 SC Preußen 06 Münster 22. Februar 2020 FC Hansa Rostock 3:0 FC Ingolstadt 22. Februar 2020 FC Carl Zeiss Jena 0:2 SV Meppen 22. Februar 2020 MSV Duisburg 2:3 Waldhof Mannheim 23. Februar 2020 1860 München 1:1 Magdeburg 23. Februar 2020 Hallescher FC 3:5 SpVgg Unterhaching 24. Februar 2020 Chemnitzer FC -:- Bayern München II

3. Liga: Die Tabelle vor dem Montagsspiel

Die Amateure des FC Bayern München sind die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga. Alle vier Spiele im Jahr 2020 wurden gewonnen, das gelang keiner anderen Mannschaft.

Die Tabelle vor dem heutigen Spiel: