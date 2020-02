Preußen Münster gegen Würzburger Kickers heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga empfängt Preußen Münster am heutigen Freitag die Würzburger Kickers. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Preußen Münster und Würzburg eröffnen den 24. Spieltag der 3. Liga. Während Münster auf einem direkten Abstiegsplatz (18.) steht, befinden sich die Kickers im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Preußen Münster vs. Würzburger Kickers heute live: Anpfiff und Ort

Die Begegnung zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers steigt am heutigen Freitag um 19 Uhr. Die Partie findet im Preußenstadion im westfälischen Münster statt, welches eine Kapazität von 14.300 Plätzen bietet.

Preußen Münster - Würzburger Kickers heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen wird es keine Übertragung von Preußen Münster gegen die Würzburger Kickers geben. Stattdessen schafft MagentaSport Abhilfe. Der Pay-TV-Sender der Telekom bietet zu allen Spielen der dritthöchsten deutschen Spielklasse eine Live-Berichterstattung an. Zudem bietet der Dienst seinen Kunden einen Livestream via magentsport.de an.

Das Abonnement kostet Kunden des Telekommunikationsunternehmens keinen Cent in den ersten zwölf Monaten. Anschließend müsstet Ihr für das Abonnement 4,95 Euro monatlich auf den Tisch legen. Für Nicht-Kunden kostet das Abo 16,95 Euro im Monat.

Neben MagentaSport werden auch mindestens zwei Partien pro Spieltag von den dritten Programmen der ARD gezeigt. Am 24. Spieltag handelt es sich dabei um den MDR (Magdeburg - Chemnitz), NDR und SWR (Braunschweig - Kaiserslautern). Die öffentlich-rechtlichen Sender stellen über ihre jeweiligen Homepages ebenfalls einen Livestream zur Verfügung, der hingegen kostenfrei ist.

3. Liga: Preußen Münster gegen Würzburger Kickers heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie live zu sehen oder unterwegs ist, ist bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene von Preußen Münster gegen die Würzburger Kickers und bleibt somit immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

© getty

Preußen Münster - Würzburger Kickers: Die letzten Duelle

Das Hinspiel entschieden die Kickers im heimischen Stadion mit 3:2 für sich.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 17.08.2019 3. Liga Würzburger Kickers Preußen Münster 3:2 30.03.2019 3. Liga Würzburger Kickers Preußen Münster 3:2 21.10.2018 3. Liga Preußen Münster Würzburger Kickers 1:0 26.01.2018 3. Liga Preußen Münster Würzburger Kickers 1:0 02.08.2017 3. Liga Würzburger Kickers Preußen Münster 0:1

3. Liga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag