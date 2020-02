MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg trifft am heutigen Samstag am 25. Spieltag der 3. Liga auf Waldhof Mannheim. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

MSV Duisburg - Waldhof Mannheim: Spielbeginn und Austragungsort

Gespielt wird heute Nachmittag ab 14 Uhr in der 21.500 Zuschauer fassenden Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg.

Duisburg gegen Mannheim heute live im TV und Livestream sehen

Eine Übertragung der Partie im Free-TV gibt es nicht. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender der Telekom, Magenta Sport, das Spiel live und in voller Länge. Dafür benötigt Ihr das Telekom-Fußball-Paket, für welches Entertain-TV gar nichts und Mobil- und Festnetzkunden der Telekom nach zwei kostenfreien Jahren 4,95 Euro im Monat zahlen. Neben der 3. Liga gibt es dort auch alle Partien der Frauen-Bundesliga im Angebot. Ab 13.45 Uhr begrüßt Euch folgendes Personal - wahlweise auch im Livestream:

Kommentar : Markus Höhner

: Markus Höhner Moderation: Cedric Pick

MSV Duisburg vs. SV Waldhof: SPOX-Liveticker

Wer kein Magenta-Abonnement besitzt, kann bei uns vorbei schauen. In unserem kostenlosen und ausführlichen SPOX-Liveticker seid Ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine Highlights aus Duisburg.

Duisburg gegen Mannheim: Die letzten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen entschied Waldhof Mannheim mit 4:3 für sich. Dorian Diring, Valmir Sulejmani per Doppelpack und Marcel Seegert trafen für Mannheim, auf Duisburger Seite trugen sich Moritz Stoppelkamp, Vincent Vermeij und Yassin Ben Balla in die Torschützenliste ein.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 25.08.2019 3. Liga SV Waldhof Mannheim MSV Duisburg 4:3 25.04.2003 2. Bundesliga MSV Duisburg SV Waldhof Mannheim 0:0 17.11.2002 2. Bundesliga SV Waldhof Mannheim MSV Duisburg 1:2 05.02.2002 2. Bundesliga MSV Duisburg SV Waldhof Mannheim 3:1 20.08.2001 2. Bundesliga SV Waldhof Mannheim MSV Duisburg 3:1

3. Liga: Die Tabelle nach 24 von 38 Spieltagen

Während Duisburg, trotz der Ausbeute von lediglich einem Punkt aus den vergangene beiden Spielen, nach wie vor an der Tabellenspitze der 3. Liga steht, liegt Waldhof Mannheim derzeit mit 39 Zählern aus 24 Begegnungen auf dem vierten Rang. Mit einem Dreier kann der SV jedoch Ingolstadt und Unterhaching überholen und bis auf Platz zwei nach vorne springen.