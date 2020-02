3. Liga: FSV Zwickau gegen MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der MSV Duisburg muss am 23. Spieltag im Auswärtsspiel beim FSV Zwickau antreten. Wo Ihr das Duell der beiden Mannschaften heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

FSV Zwickau - MSV Duisburg: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Partie findet in der GGZ-Arena in Zwickau statt, die Platz für 10.000 Zuschauer bietet. Anstoß der Partie ist am heutigen Sonntag, den 16. Januar, um 13 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist Florian Lechner.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zwickau gegen Duisburg: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga liegen bei Magenta Sport. Somit ist auch das Duell zwischen Zwickau und Duisburg beim Streamingdienst der Telekom zu sehen. Um 12.45 Uhr beginnt die Übertragung des Spiels mit Moderator Alexander Küpper und Kommentator Andreas Mann.

Ein Abonnement bei Magenta Sport kostet 16,95 Euro im Monat, bzw. 9,95 Euro im Monat, sofern Ihr ein Jahresabo abschließt. Für Kunden der Telekom ist das erste Jahr bei Magenta Sport kostenlos, im Anschluss werden 4,95 Euro monatlich fällig.

Im Fernsehen wird das Spiel nicht übertragen.

3. Liga: FSV Zwickau - MSV Duisburg im SPOX-Liveticker

Das Spiel zwischen dem FSV Zwickau gegen den MSV Duisburg könnt Ihr wie gewohnt im Liveticker von SPOX verfolgen. Somit verpasst Ihr kein Highlight aus Zwickau.

Zwickau - Duisburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Duisburg-Trainer Torsten Lieberknecht muss auf Moritz Stoppelkamp verzichten. Der Topscorer der Duisburger (13 Tore, sieben Assists) fehlt gelbgesperrt.

FSV Zwickau: Brinkies - Godinho, Frick, Odabas - Schröter, Jensen, Hehne, Viteritti - Coskun - König, Wegkamp

Brinkies - Godinho, Frick, Odabas - Schröter, Jensen, Hehne, Viteritti - Coskun - König, Wegkamp MSV Duisburg: Weinkauf - Bitter, Gembalies, Boeder, Sicker - Albutat, Ben Balla - Engin, Daschner, Scepanik - Vermeij

3. Liga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag

Der MSV Duisburg hat den direkten Wiederaufstieg fest im Blick. Die Zwickauer brauchen hingegen dringend einen Sieg, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.