3. Liga: FC Ingolstadt verpasst Sprung an die Tabellenspitze

Der FC Ingolstadt hat am Sonntag den Sprung an die Tabellenspitze in der 3. Liga verpasst. Der Zweitliga-Absteiger unterlag bei den Würzburger Kickers mit 1:3 (1:0). Spitzenreiter bleibt der MSV Duisburg.

Dennis Eckert Ayensa (5.) erzielte das Führungstor für die Schanzer, die nach 13 Spielen erstmals wieder verloren. Sebastian Schuppan (53., Handelfmeter), Fabio Kaufmann (59.) und Luke Hemmerich (66.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Wende.

Die Ingolstädter weisen 41 Punkte auf und rangieren drei Zähler hinter dem MSV. Am Freitag waren die Zebras über ein 1:1 gegen Eintracht Braunschweig nicht hinausgekommen.

Die Abstiegsränge verließ am Sonntag der Chemnitzer FC durch das 3:0 (0:0) im Ostduell gegen den Halleschen FC. Philipp Hosiner (68., Foulelfmeter/77.) und Tarsis Bonga (86.) trafen für den CFC. Viktoria Köln rangiert jetzt auf Abstiegsrang 17.

