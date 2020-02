Dritte Liga: Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 25. Spieltag der 3. Liga treffen die Würzburger Kickers auf Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger konnten nur ein Spiel ihrer letzten fünf gewinnen und erzielten drei Unentschieden und eine Niederlage.

Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig: Datum, Uhrzeit und Schiedsrichter

Das Spiel zwischen Würzburg und Braunschweig wird am Samstag, den 22.02., um 14:00 Uhr von Asmir Osmanagic angepfiffen. Die Kickers empfangen die Eintracht Braunschweig in der flyeralarm Arena, die 13.090 Zuschauern Einlass bietet.

Würzburg gegen Braunschweig: Heute live im TV und Livestream

Das zweite Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison ist im Free-TV nicht zu sehen. Im Livestream ist es bei MagentaSport, MagentaSport HD oder der Magenta Sport App verfügbar. MagentaSport zeigt alle Spiele der dritten Liga live und in voller Länge. Einige Spiele werden im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen, Würzburg-Braunschweig gehört an diesem Spieltag jedoch nicht dazu.

Würzburger Kickers gegen Eintracht Braunschweig: Heute im Liveticker

Alternativ gibt es alles Wissenswerte aus den Stadien der dritten Liga im einzelnen SPOX-Liveticker. Außerdem bietet SPOX einen ligaweiten Konferenz-Ticker an.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Würzburg-Braunschweig.

Hier ist der Liveticker der ligaweiten Konferenz.

Dritte Liga: Die besten Torschützen der Saison 2019/20

Der 25-jährige Kwasi Okyere Wriedt von Bayern München II führt die dritte Liga mit 17 Toren in 23 Spielen an. Bisher hat der Mittelstürmer auch vier Tore vorbereitet. Ebenfalls beeindruckend als Torschütze sowie Vorbereiter sind Deniz Undav von SV Meppen mit 14 Toren und 8 Assists, Moritz Stoppelkamp vom MSV Duisburg mit 13 Toren und 7 Assists und Mike Wunderlich mit 10 Toren und 7 Assists. Die gesamte Liste der Torschützen findet ihr hier: