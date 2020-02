3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit einem Sieg beim KFC Uerdingen will die SpVgg Unterhaching ihre Aufstiegsambitionen untermauern und weiter den Kontakt zu den ersten drei Plätzen in der 3. Liga halten. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Nach der 0:3-Niederlage gegen Bayern II steht der KFC nur noch auf Platz elf. Schaffen es die Krefelder mit einem Sieg in Unterhaching, nochmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen?

Unterhaching gegen Uerdingen: Termin, Ort, Schiedsrichter

Schiedsrichter Nicolas Winter (Düsseldorf) pfeift die Partie zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem KFC Uerdingen am heutigen Samstag (1. Februar) um 14 Uhr an.

Austragungsort der Begegnung am 22. Spieltag ist das Stadion am Sportpark in Unterhaching, das Platz für 15.053 Zuschauer bietet.

3. Liga: Unterhaching gegen Uerdingen heute live im TV und Livestream

Das Spiel Unterhaching gegen Uerdingen gibt es live und exklusiv bei Magenta Sport zu sehen. Das Sportportal der Telekom bietet seinen Kunden neben der TV-Übertragung auch einen Livestream an.

Kommentator Oskar Heirler und Moderator Basti Schwele begrüßen Euch ab 13.45 Uhr aus dem Hachinger Sportpark. Im Free-TV kann die Partie hingegen nicht verfolgt werden.

© imago images

SpVgg Unterhaching - KFC Uerdingen heute im Liveticker

Alternativ zur Übertragung von Mangenta Sport könnt Ihr auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort werden alle Partien der 3. Liga ausführlich getickert.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Unterhaching gegen Uerdingen.

Haching vs. Uerdingen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit Konrad, Mbom und Lukimya fehlen beim KFC gleich drei Spieler aufgrund der 5. Gelben Karte. Hachings Schwabl sah in der vergangenen Woche Gelb-Rot und muss ebenfalls aussetzen.

Unterhaching: Mantl - Greger, Winkler, Bandowski - D. Stahl, Hufnagel, Heinrich - J.-P. Müller, Bigalke - Hain, Schröter

Mantl - Greger, Winkler, Bandowski - D. Stahl, Hufnagel, Heinrich - J.-P. Müller, Bigalke - Hain, Schröter Uerdingen: Königshofer - Großkreutz, Girdvainis, Maroh, Dorda - Kirchhoff, Daube - Barry, Pflücke, Rodriguez - Boere

Unterhaching gegen Uerdingen: Die vergangenen Duelle

In der Hinrunde trennten sich die Teams 2:2. Rodriguez und Evina glichen die 2:0-Führung der Gäste noch in der ersten Halbzeit aus.

Datum Heim Auswärts Ergebnis 31.10.1998 KFC Uerdingen SpVgg Unterhaching 2:2 9.5.1999 SpVgg Unterhaching KFC Uerdingen 4:0 29.7.2018 KFC Uerdingen SpVgg Unterhaching 1:3 23.12.2018 KFC Uerdingen SpVgg Unterhaching 3:0 30.7.2019 SpVgg Unterhaching KFC Uerdingen 2:0

3. Liga: Die Tabelle mit Unterhaching und Uerdingen

Während die Spielvereinigung punktgleich mit den drittplatzierten Mannheimern auf Rang vier steht, hinkt der KFC den eigenen Erwartungen mit 30 Punkten aus 21 Spielen hinterher.