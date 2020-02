3. Liga: Eintracht Braunschweig gegen Carl Zeiss Jena heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 22. Spieltag der 3. Liga stehen sich heute Eintracht Braunschweig und der Tabellenletzte Carl Zeiss Jena gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und Livestream zu sehen ist.

Seit vier Spielen wartet die Eintracht auf einen Sieg und ist auf Platz fünf in der Tabelle abgerutscht. Finden die Braunschweiger gegen Schlusslicht Jena wieder in die Spur?

Eintracht Braunschweig gegen Carl Zeiss Jena: Ort, Datum, Schiedsrichter

Das Eintracht-Stadion in Braunschweig ist Austragungsstätte der Partie Eintracht Braunschweig gegen Carl Zeiss Jena am 22. Spieltag der 3. Liga. Los geht es am heutigen Samstag um 14 Uhr.

Als Schiedsrichter ist Tobias Schultes gemeinsam mit seinen Assistenten Andreas Hummel und Steffen Grimmeißen im Einsatz.

3. Liga: Braunschweig gegen Jena heute live im TV und Livestream

Als einzige Partie am 22. Spieltag in der 3. Liga ist das Spiel Braunschweig gegen Jena live im Free-TV zu sehen. Ihr habt die Wahl zwischen der Übertragung im NDR und MDR. In beiden Fällen steht auch ein Livestream zur Verfügung.

Alternativ zeigt Magenta Sport alle Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Kommentator Lenny Leonhardt und Moderator Gari Paubandt führen Euch ab 13.45 Uhr aus Braunschweig durch das Programm. Auch beim Angebot der Telekom ist ein Livestream abrufbar.

© imago images

Eintracht Braunschweig gegen Carl Zeiss Jena heute im Liveticker

Auch bei SPOX habt Ihr zwei Möglichkeiten, die Partie der Braunschweiger im Liveticker zu verfolgen - entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Hier geht's zum Ticker Braunschweig vs. Jena.

Hier findet Ihr die Konferenz mit allen Spielen des Tages.

Braunschweig - Jena: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bei der Eintracht fehlen Putaro und Schwenk, bei Jena Maranda, Schau, Skenderovic und Zejnullahu.

Braunschweig: Fejzic - Kessel, Becker, Ziegele, Kijewski - Wiebe, Nehrig, Biankadi - Bär, Pourie, Kobylanski

Fejzic - Kessel, Becker, Ziegele, Kijewski - Wiebe, Nehrig, Biankadi - Bär, Pourie, Kobylanski Jena: Coppens - Volkmer, Hammann, Grösch - Obermair, Eckardt, Stanese, Bock - Gabriele - Günther-Schmidt, Pagliuca

3. Liga: Alle Partien des 22. Spieltags

In den Parallelspielen sind Tabellenführer Duisburg (in Münster) und die zweitplatzierten Ingolstädter (gegen Kaiserslautern) im Einsatz. Abgeschlossen wird der Spieltag mit der Partie Großaspach gegen Würzburg.

Termin Heim Auswärts 31. Januar, 19 Uhr Hallescher FC FC Viktoria Köln 1. Februar, 14 Uhr FC Ingolstadt 1. FC Kaiserslautern 1. Februar, 14 Uhr SC Preußen 06 Münster MSV Duisburg 1. Februar, 14 Uhr Eintr. Braunschweig FC Carl Zeiss Jena 1. Februar, 14 Uhr Bayern München II FC Hansa Rostock 1. Februar, 14 Uhr SV Meppen Chemnitzer FC 1. Februar, 14 Uhr SpVgg Unterhaching KFC Uerdingen 05 2. Februar, 13 Uhr Waldhof Mannheim Magdeburg 2. Februar, 14 Uhr FSV Zwickau 1860 München 3. Februar, 19 Uhr Sonnenhof Großaspach Würzburger Kickers

3. Liga: Die aktuelle Tabelle mit Braunschweig und Jena

Carl Zeiss steht mit nur zwölf Punkten abgeschlossen am Tabellenende. Der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits zehn Zähler.