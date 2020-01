3. Liga: Chemnitzer FC gegen Viktoria Köln heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Chemnitzer FC startet daheim gegen Viktoria Köln ins Pflichtspieljahr 2020. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Chemnitzer FC - Viktoria Köln: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und Viktoria Köln wird am heutigen Samstag, den 25. Januar, um 14 Uhr angepfiffen. Die Partie findet im Stadion an der Gellertstraße statt. Die Chemnitzer Spielstätte hat eine maximale Kapazität von exakt 15.000 Zuschauern. Die Leitung der Partie übernimmt Schiedsrichterin Katrin Rafalski.

Chemnitzer FC gegen Viktoria Köln: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der 3. Liga liegen in der Saison 2019/20 bei Magenta Sport. Der Streamingdienst der Telekom zeigt so also auch das Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und Viktoria Köln. Das Spiel wird von Oskar Heirler kommentiert und von Benni Zander moderiert. Beginn der Übertragung ist um 13.45 Uhr.

Telekom-Kunden zahlen für ein Magenta-Sport-Abo zwölf Monate lang nichts, im Anschluss kostet das Abo 4,95 Euro monatlich. Falls Ihr keinen Telekom-Vertrag habt, werden entweder 16,95 Euro im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabonnement fällig.

Eine Übertragung des Spiels im Free-TV findet nicht statt.

3. Liga: Chemnitz gegen Köln im Liveticker

Wie gewohnt begleitet SPOX das Spiel auch im Liveticker. Chemnitzer FC - Viktoria Köln könnt Ihr sowohl im Einzel- als auch im Konferenzticker verfolgen. Somit verpasst Ihr kein Highlight aus Chemnitz.

Chemnitz - Viktoria: Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln hat sich in der Winterpause mit Jonas Carls verstärkt. Der Linksverteidiger kommt auf Leihbasis vom FC Schalke 04. Für die Startelf dürfte Carls aber noch keine Option sein.

Chemnitzer FC: Jakubov - Sirigu, Schoppenhauer, Reddemann, Milde - Bohl, Langer - Bonga, Tallig, Garcia - Hosiner

Jakubov - Sirigu, Schoppenhauer, Reddemann, Milde - Bohl, Langer - Bonga, Tallig, Garcia - Hosiner Viktoria Köln: Weis - Gottschling, Dietz, Hajrovic, Lang - Ristl, Klefisch - Holzweiler, Wunderlich, Handle - Bunjaku

3. Liga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag

Spannendes Duell im Tabellenkeller: Die Kölner hätten bei einem Sieg vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, die Chemnitzer würden jenen bei einem eigenen Sieg verlassen.