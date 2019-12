3. Liga: TSV 1860 München gewinnt Derby gegen Unterhaching - Halle siegt dank Boyd im Spitzenspiel

Tabellenführer MSV Duisburg hat den souveränen Vorsprung in der 3. Liga im Spitzenspiel beim schärfsten Verfolger Hallescher FC eingebüßt.

Der HFC kam gegen die Zebras dank eines Treffers von Terrence Boyd (89.) zu einem 1:0 (0:0), der MSV führt das Klassement mit 34 Punkten nur noch mit drei Zählern Vorsprung auf Halle (31) an.

Die Herbstmeisterschaft ist damit wieder in Gefahr geraten. Die Duisburger Leroy-Jacques Mickels (33.) und Moritz Stoppelkamp (53.) hatten allerdings mit Pfostenschüssen Pech. Am Sonntag verpasste der FC Ingolstadt (30 Punkte) durch ein 1:1 (1:0) gegen den SV Meppen den Sprung auf Platz zwei. Stefan Kutschke (6.) schoss das 1:0 für die Schanzer, Deniz Undav (90.+3) traf in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann 1860 München im Nachbarschaftsduell bei der SpVgg Unterhaching mit 3:2 (1:1).

Der 1. FC Magdeburg kam bei der SG Sonnenhof Großaspach zu einem 2:1 (1:0) und belegt den sechsten Platz. Hansa Rostock steht nach dem 1:0 (1:0) gegen die Würzburger Kickers auf dem achten Platz.

Rostock siegte durch ein Eigentor von Luca Pfeiffer (45.). Sören Bertram (32.) brachte den FCM in Führung, doch Panagiotis Vlachodimos (48.) schaffte den Ausgleich für Großaspach. Christian Beck (90.+2) sicherte die drei Zähler für Magdeburg.

Auf dem Vormarsch befindet sich weiterhin Ex-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern, der durch das 4:2 (2:0) bei Aufsteiger Viktoria Köln den dritten Sieg in Folge einfuhr. Der Chemnitzer FC und der KFC Uerdingen trennten sich 1:1 (0:0), wobei die Krefelder nach der Gelb-Roten Karte für Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz (76.) die letzte Viertelstunde in Unterzahl spielen mussten.

