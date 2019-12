Waldhof Mannheim gegen Eintracht Braunschweig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SV Waldhof Mannheim empfängt am heutigen Sonntag in der 3. Liga Eintracht Braunschweig. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur fünf Punkte trennen Aufsteiger Waldhof vom Tabellendritten aus Braunschweig. Der BTSV steht vor dem 18. Spieltag mit 31 Punkten auf Rang drei. Die Mannheimer rangieren auf Platz sieben und haben 26 Zähler gesammelt - damit ist Waldhof der beste Aufsteiger in der 3. Liga.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Braunschweig: Ort und Anpfiff

Mannheim und Braunschweig treffen am heutigen Sonntag (8. Dezember) um 13 Uhr aufeinander. Austragungsstätte ist das Carl-Benz-Stadion, das 24.302 Zuschauern Platz bietet.

Waldhof Mannheim - Eintracht Braunschweig heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Mannheim und Braunschweig kommt nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Stattdessen könnt ihr auf den Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, zurückgreifen. Der Anbieter zeigt alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse - sowohl als Einzelspiel oder in der Konferenz. MagentaSport ist für Nicht-Kunden des Entertain-TV-Pakets allerdings kostenpflichtig. Zudem bietet der Sender einen Livestream an.

Waldhof Mannheim gegen Eintracht Braunschweig heute im Liveticker

Wie zu allen Partien der 3. Liga bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker für Waldhof gegen Braunschweig an. Dort verpasst Ihr keine Tore und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

3. Liga - Waldhof gegen Braunschweig: Die letzten Duelle

Die beiden Teams standen sich noch nie in der 3. Liga gegenüber. Es gab aber schon vier Duelle in der Bundesliga und sechs in der 2. Bundesliga.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 21. Juli 2018 Testspiel Eintracht Braunschweig Waldhof Mannheim 1:3 11. Juli 2017 Testspiel Waldhof Mannheim Eintracht Braunschweig 1:1

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

