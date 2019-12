Waldhof Mannheim gegen Chemnitzer FC: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum letzten Spieltag des Jahres 2019 treten am heutigen Samstag Waldhof Mannheim und der Chemnitzer FC gegeneinander an. SPOX liefert Euch alles Wissenswerte zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Mannheim vs. Chemnitzer FC: Wann und wo findet die Partie statt?

Gespielt wird am heutigen Samstag ab 14 Uhr im Carl-Benz-Stadion, das im Mannheimer Stadtteil Oststadt steht und ein Fassungsvermögen von 24.302 Zuschauern besitzt.

Waldhof Mannheim gegen Chemnitzer FC heute live im TV und Stream

Alle Spiele der 3. Liga werden live bei Magenta Sport gezeigt. Dafür wird das Paket "Telekom-Fußball" benötigt, welches neben der 3. Liga auch die Frauen-Bundesliga beinhaltet und für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos ist. Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen nach zwei kostenfreien Jahren 4,95 Euro monatlich. Wer ein Magenta-Kunde ist, kann außerdem auf einen kostenlosen Livetstream zurückgreifen

Einige Samstags-Begegnungen der 3. Liga werden auch über die dritten Programme im Free-TV ausgestrahlt - die Partie zwischen Mannheim und Chemnitz ist aber keine davon.

Waldhof Mannheim - Chemnitzer FC: SPOX-Liveticker

Zu allen Drittligabegegnungen bieten wir bei SPOX ausführliche Liveticker an - wahlweise in der Konferenz oder im Einzelspiel.

Waldhof vs. Chemnitzer FC: Vorschau

Seit mittlerweile fünf Spielen ist Waldhof Mannheim ungeschlagen, holte dabei starke elf Punkte, und schlich sich still und heimlich an die Spitzengruppe der dritten Liga heran. Lediglich zwei Zähler trennt Waldhof noch von Rang drei, vier Zähler wären es auf den direkten Aufstiegsplatz zwei.

Ganz anders sieht die Situation beim Chemnitzer FC aus. Neben den seit Monaten kursierenden Schlagzeilen über Probleme mit der rechten Fanszenen und in einer Rücktrittswelle, sieht auch die sportliche Lage alles andere als rosig aus. Mit 20 Punkten stehen die Sachsen nach 19 Spielrunden nur auf Abstiegsplatz 17.

Waldhof Mannheim - Chemnitzer FC: Die möglichen Startformationen

So könnten beide Trainer ihre Teams aufs Feld schicken:

Waldhof Mannheim: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Hofrath - Ma. Schuster, M. Seegert - Deville, Christiansen, G. Korte - Bouziane

Es fehlen: Diring (Knorpelschaden), R. Korte (Aufbautraining), Scholz (Kreuzbandriss), Va. Sulejmani (Syndesmoseriss), Weißenfels (Rekonvaleszenz)

Chemnitzer FC: J. Jakubov - Itter, Hoheneder, Reddemann, Milde - M. Langer, D. Bohl - Bonga, Tallig, Garcia - Hosiner

Es fehlen: Awuku (Probleme am Sprunggelenk), Karsanidis (Reha nach Kreuzbandriss), Sirigu (Innenbandzerrung), Sturm (Aufbautraining)

Mannheim gegen Chemnitz: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 21.07.2019 3. Liga Chemnitzer FC Waldhof Mannheim 1:1 12.04.2001 2. Bundesliga Chemnitzer FC Waldhof Mannheim 0:0 10.11.2000 2. Bundesliga Waldhof Mannheim Chemnitzer FC 0:0 18.02.2000 2. Bundesliga Chemnitzer FC Waldhof Mannheim 0:0 20.08.1999 2. Bundesliga Waldhof Mannheim Chemnitzer FC 4:0

3. Liga: Die aktuelle Tabelle