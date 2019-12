3. Liga: Viktoria Köln gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss der Vorrunde in der 3. Liga will der KFC Uerdingen bei Aufsteiger Viktoria Köln seinen Aufschwung der vergangenen Wochen fortsetzen. Wo Ihr die Begegnung im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Vikoria Köln gegen KFC Uerdingen: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Gastspiel des KFC Uerdingen bei Viktoria Köln wird am heutigen Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der Sportpark Höhenberg in Köln, der Platz für 10.000 Zuschauer bietet.

Als Schiedsrichter fungiert Oliver Lossius (Bonn), dem seine Assistenten Steven Greif (Westhausen) und Matthias Lämmchen (Meuselwitz) zur Seite stehen.

3. Liga: Köln vs. Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ihr habt zwei Möglichkeiten, die Partie Köln gegen Uerdingen im TV und Livestream zu sehen. Magenta Sport überträgt alle Spiele der 3. Liga und begleitet Euch ab 13.45 Uhr mit Moderator Thomas Wagner und Kommentator Christian Straßburger durch das Spiel.

Zudem wird die Begegnung im WDR im Free-TV übertragen. Auch dort steht neben dem TV-Bild ein Livestream zur Verfügung.

Weiterhin könnt Ihr das Spiel im SPOX-Liveticker begleiten: Neben dem Einzelspiel Köln vs. Uerdingen steht dort auch ein Konferenz-Ticker für Euch bereit.

© imago images

Vikoria Köln gegen KFC Uerdingen: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Viktoria muss langfristig auf Leistungsträger Fabian Holthaus (Syndesmoseriss) verzichten. Beim KFC fehlen unter anderem Boubacar Barry, Jan Kirchhoff, Dennis Daube und Osayamen Osawe.

Köln : Patzler - Gottschling, de Vita, Willers, Koronkiewicz - Ristl, Klefisch - Holzweiler, Wunderlich, Handle - Bunjaku

: Patzler - Gottschling, de Vita, Willers, Koronkiewicz - Ristl, Klefisch - Holzweiler, Wunderlich, Handle - Bunjaku Uerdingen: Königshofer - Bittroff, Lukimya, Maroh, Dorda - Matuschyk, Konrad - Kinsombi, Rodriguez, Evina - Boere

3. Liga: 19. Spieltag im Überblick

Zum Abschluss des Spieltags treffen am Montag Spitzenteam FC Ingolstadt und der TSV 1860 München im bayrischen Derby aufeinander. Bereits am Sonntag steht das Topspiel zwischen Unterhaching und Duisburg an.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 13.12. 19 Uhr Preußen Münster 1. FC Magdeburg Magenta Sport 14.12. 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim Magenta Sport / SWR 14.12. 14 Uhr Eintracht Braunschweig SV Meppen Magenta Sport 14.12. 14 Uhr FC Bayern München II 1. FC Kaiserslautern Magenta Sport 14.12. 14 Uhr Hallescher FC Würzburger Kickers Magenta Sport 14.12. 14 Uhr Viktoria Köln KFC Uerdingen 05 Magenta Sport / WDR 14.12. 14 Uhr Hansa Rostock Chemnitzer FC Magenta Sport / NDR / MDR 15.12. 13 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Carl Zeiss Jena Magenta Sport 15.12. 14 Uhr SpVgg Unterhaching MSV Duisburg Magenta Sport 16.12. 19 Uhr FC Ingolstadt 04 TSV 1860 München Magenta Sport

3. Liga: Tabelle vor dem 19. Spieltag

Uerdingen konnte sich mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen auf Tabellenplatz neun verbessern. Gegensätzlich ist die Entwicklung in Köln: Die Viktoria wartet seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg.