Viktoria Köln gegen Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Abstiegskampf in der 3.Liga: Die Partie des 20. Spieltages Viktoria Köln gegen Hansa Rostock heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen und nichts verpassen.

Viktoria Köln gegen Hansa Rostock heute live im TV und Livestream

Die 3.-Liga-Partie wird heute live und exklusiv von Magenta Sport übertragen.

Benötigt wird das Paket "Telekom-Fußball", dies zeigt zusätzlich zu allen Spielen der 3. Liga bespielsweise auch die Frauen-Bundesliga. Für EntertainTV-Kunden ist das Paket dauerhaft kostenfrei, Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zahlen nach zwei kostenfreien Jahren 4,95 Euro monatlich. Es gibt keine Übertragung im Free-TV.

Viktoria Köln - Hansa Rostock im Liveticker

Für alle die kein Meganta-Abo haben, bieten wir einen Liveticker an. Mit unserem SPOX-Liveticker seid Ihr immer am Ball. Hier in unserem Liveticker-Kalender findet Ihr alle weiteren Begegnungen.

Viktoria Köln vs. Hansa Rostock: Wann und wo findet die Partie statt?

Austragungsort des 3.-Liga-Spiels am 20. Spieltag ist der Sportpark-Höhenberg in Köln. Dieser bietet 10.001 Zuschauern Platz. Anstoß der Partie ist um 19 Uhr.

3. Liga: Viktoria Köln gegen Hansa Rostock: Die wichtigsten Fakten

Im ersten und einzigen Pflichtspielduell am ersten Spieltag trennten sich die beiden Klubs 3:3.

Mit Hansa Rostock und Viktoria Köln treffen die beiden schwächsten Teams seit Novemberbeginn am 20. Spieltag aufeinander.

Die Kogge holte seit Anfang November in sechs Partien lediglich drei Zähler, Köln sogar nur einen.

Köln - Rostock: Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Patzler - Funke, Lanius, de Vita, Koronkiewicz - Ristl, Klefisch - Handle, Wunderlich, Gotschling - Bunjaku

Rostock: Kolke - Butzen, Sonnenberg, Riedel, Neidhart - Pepic, Öztürk - Scherf, Vollmann, Pedersen - Breier

Viktoria Köln - Hansa Rostock: Die 3. Liga Tabelle vor der Partie

Hansa Rostock kann sich mit einem Sieg bei Viktoria Köln etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen und mit einem kleinen Polster in die Winterpause gehen.