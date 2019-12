3. Liga: Preußen Münster - TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Rückrundenstart in der 3. Liga kurz vor Weihnachten gastiert der TSV 1860 München bei Preußen Münster. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zu dem Spiel wissen müsst.

Wann und wo findet das Spiel Preußen Münster gegen TSV 1860 München statt?

Der TSV 1860 München muss am 21. Dezember in Münster antreten. Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Samstag um 14 Uhr im Preußenstadion.

3. Liga: So kannst du Münster gegen 1860 im Livestream und TV verfolgen

Das Match Münster gegen München ist eines der Spiele, das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt wird. Der WDR zeigt das Spiel live und in voller Länge ab 14 Uhr. Zudem hat der WDR einen Livestream im Angebot, auf den er mit allen mobilen Endgeräten zugreifen könnt.

Außerdem zeigt die Telekom alle Partien der 3. Liga live. Magenta Sport bietet zudem eine Konferenz an, mit der Ihr alle Spiele am Samstagnachmittag in Ausschnitten verfolgen könnt.

Selbstverständlich sind die Übertragungen bei MagentaTV auch als Livestreams abrufbar.

3. Liga: Der 20. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 20.12. 19 Uhr Viktoria Köln Hansa Rostock Magenta Sport 21.12. 14 Uhr FSV Zwickau SV Meppen Magenta Sport 21.12. 14 Uhr SG Sonnenhof Großaspach MSV Duisburg Magenta Sport 21.12. 14 Uhr SpVgg Unterhaching 1. FC Kaiserslautern Magenta Sport 21.12. 14 Uhr Eintracht Braunschweig 1. FC Magdeburg Magenta Sport / NDR 21.12. 14 Uhr Preußen Münster TSV 1860 München Magenta Sport / WDR 21.12. 14 Uhr Waldhof Mannheim Chemnitzer FC Magenta Sport 22.12. 13 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 Magenta Sport 22.12. 14 Uhr FC Ingolstadt 04 Carl Zeiss Jena Magenta Sport 22.12. 15 Uhr FC Bayern München II Würzburger Kickers Magenta Sport

Preußen Münster - 1860 München im LIVE-TICKER

Bei SPOX halten wir Euch über die Partie ebenfalls auf dem Laufenden. Wir haben zum Einzelspiel einen eigenen Liveticker im Angebot.

Außerdem begleiten wir alle Begegnungen, die am Samstagnachmittag parallel laufen, in der Konferenz.

Preußen Münster - 1860 München: Vorschau, Personal, Aufstellungen

Die Löwen reisen mit breiter Brust nach Münster. Schließlich hat das Team von Trainer Michael Köllner die letzten sechs Begegnungen nicht verloren und liegt sogar in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen (nur sechs Zähler Rückstand).

Gegen Münster fehlt den Sechzgern jedoch Sechser Daniel Wein wegen einer Gelbsperre. Aaron Berzel wird in wohl in der Startelf vertreten.

Auch Münster muss auf einen gesperrten Mittelfeldspieler verzichten. Trainer Arne Barez muss die Startformation umbauen, da Fridolin Wagner im letzten Spiel gegen den 1. FC Magdeburg per Ampelkarte vom Platz flog.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Kittner, Scherder, Heidemann - Brandenburger, O.Erdogan - Özcan, Mörschel, P. Hoffmann - Ru. Dadashov

TSV 1860 München: Hiller - Willsch, F. Weber, Erdmann, Steinhart - Berzel - H. Paul, Dressel - Bekiroglu - Mölders, Owusu

