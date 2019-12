3. Liga: Hansa Rostock gegen Chemnitzer FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 19. Spieltag in der 3. Liga treffen Hansa Rostock und der abstiegsbedrohte Chemnitzer FC aufeinander. Wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Hansa Rostock gegen Chemnitzer FC: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Partie Rostock vs. Chemnitz findet am heutigen Samstag (14. Dezember) um 14 Uhr statt. Austragungsstätte ist das Ostseestadion in Rostock.

Als Schiedsrichter ist Patrick Kessel (Norheim) im Einsatz, der von Fabian Schneider (Gelsdorf) und Jan Dennemärker (Schwarzenholz) unterstützt wird.

3. Liga: Rostock vs. Chemnitz heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der 3. Liga sind live und in voller Länge bei Magenta Sport, der Sportplattform der Telekom, zu sehen. Dort steht neben der Übertragung im TV außerdem ein Livestream zur Verfügung. Magenta Sport geht um 13.45 Uhr auf Sendung und begleitet Euch mit Kommentator Gari Paubandt und Moderator Arne Malsch durch die Begegnung.

Ausgewählte Samstagsspiele werden zudem im Free-TV von den Dritten Programmen übertragen, so auch heute das Spiel Hansa gegen CFC. Sowohl der NDR als auch der MDR zeigen die Partie live im TV und bieten zusätzlich einen Livestream an.

Hansa - Chemnitzer FC heute im LIVE-TICKER

Aber auch ohne Bewegtbild könnt Ihr beim Spiel der Chemnitzer in Rostock live dabei sein: SPOX stellt zu allen Drittligaspielen einen ausführlichen Liveticker bereit, mit dem Ihr keine Highlights aus den Stadien verpasst.

Hier geht's zum Ticker Rostock - Chemnitz.

Hier findet Ihr die Tagesübersicht mit allen Livetickern vom heutigen Samstag.

3. Liga: 19. Spieltag im Überblick

Im Spitzenspiel der 3. Liga empfängt die Spielvereinigung Unterhaching den erstplatzierten MSV Duisburg. Der 1. FC Kaiserslautern will hingegen beim FC Bayern II seine Siegesserie auf fünf Spiele ausbauen.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 13.12. 19 Uhr Preußen Münster 1. FC Magdeburg Magenta Sport 14.12. 14 Uhr FSV Zwickau Waldhof Mannheim Magenta Sport / SWR 14.12. 14 Uhr Eintracht Braunschweig SV Meppen Magenta Sport 14.12. 14 Uhr FC Bayern München II 1. FC Kaiserslautern Magenta Sport 14.12. 14 Uhr Hallescher FC Würzburger Kickers Magenta Sport 14.12. 14 Uhr Viktoria Köln KFC Uerdingen 05 Magenta Sport / WDR 14.12. 14 Uhr Hansa Rostock Chemnitzer FC Magenta Sport / NDR / MDR 15.12. 13 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Carl Zeiss Jena Magenta Sport 15.12. 14 Uhr SpVgg Unterhaching MSV Duisburg Magenta Sport 16.12. 19 Uhr FC Ingolstadt 04 TSV 1860 München Magenta Sport

3. Liga: Tabelle vor dem 19. Spieltag

Mit einem Sieg an der Ostsee könnte der Chemnitzer FC bis auf fünf Punkte an Hansa heranrücken und außerdem den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze verkürzen. Der MSV Duisburg steht bereits als Herbstmeister fest.