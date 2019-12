Drei Partien stehen am heutigen Sonntagnachmittag am 20. Spieltag in der 3. Liga an: Der Hallesche FC empfängt den KFC Uerdingen im Erdgas-Sportpark, der FC Ingolstadt will zuhause gegen Carl Zeiss Jena den zweiten Tabellenplatz verteidigen und die Amateure des FC Bayern München wollen im Grünwalder Stadion gegen die Kickers aus Würzburg wichtige Zähler für den Klassenerhalt holen.

3. Liga am heutigen Sonntagnachmittag, 22. Dezember: Drei Partien, drei Anstoßzeiten.

3. Liga, 20. Spieltag: Die Sonntagsspiele im Überblick

Der 3. Liga-Nachmittag am heutigen Sonntag: Der Hallesche FC beginnt gegen den KFC Uerdingen 05 bereits um 13 Uhr, der FC Ingolstadt 04 empfängt Carl Zeiss Jena hingegen erst um 14 Uhr und die zweite Mannschaft des FC Bayern München die Kickers aus Würzburg um 15 Uhr.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung 22.12. 13 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 Magenta Sport 22.12. 14 Uhr FC Ingolstadt 04 Carl Zeiss Jena Magenta Sport 22.12. 15 Uhr FC Bayern München II Würzburger Kickers Magenta Sport

3. Liga, 20. Spieltag: Die Sonntagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die drei Spiele am heutigen Sonntagnachmittag sowie alle anderen 3. Liga-Partien könnt Ihr live und exklusiv beim Streamingdienst der Telekom, Magenta Sport, sehen. Um die Spiele verfolgen zu können, benötigt Ihr das Telekom-Fußball-Paket. Dies ist für alle Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos. Für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom kostet es nach zwölf Monaten 4,95 Euro.

3. Liga: Die Sonntagsspiele im Liveticker auf SPOX

Keine Stadionkarte, kein Zugang zu Bewegtbildern? Kein Problem! Wir von SPOX bieten Ihnen einen Liveticker zu allen Spielen der 3. Liga und vielen weiteren Veranstaltungen. Alle Events findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender. Mit SPOX verpasst Ihr garantiert nichts. Zu den Einzelspielen:

Hallescher FC - KFC Uerdingen 05

FC Ingolstadt 04 - Carls Zeiss Jena

FC Bayern München II - Würzburger Kickers

3. Liga: Die möglichen Aufstellungen der Sonntagspartien

So könnte der Hallesche FC und KFC Uerdingen starten:

Halle : K. Eisele - P. Göbel, S. Mai, Vollert, Landgraf - Washausen, Jopek - Lindenhahn, Guttau - Sohm, Boyd

: K. Eisele - P. Göbel, S. Mai, Vollert, Landgraf - Washausen, Jopek - Lindenhahn, Guttau - Sohm, Boyd Uerdingen: Königshofer - Bittroff, Maroh, Lukimya, Dorda - Konrad, Matuschyk - Ibrahimaj, Mbom, Evina - Boere

So könnten die Ingolstädter und Jena beginnen:

Ingolstadt : Buntic - Paulsen, Antonitsch, Schröck, Kurzweg - Thalhammer, Keller - Kaya, Gaus - Kutschke, Eckert Ayensa

: Buntic - Paulsen, Antonitsch, Schröck, Kurzweg - Thalhammer, Keller - Kaya, Gaus - Kutschke, Eckert Ayensa Jena: Niemann - Maranda, Volkmer, Hammann - Eckardt, Käuper - Schau, Gabriele, Obermair - Günther-Schmidt, Pagliuca

So könnten die Bayern Amateure und die Kickers auflaufen:

FC Bayern : Früchtl - Rochelt, Senkbeil, L. Mai, Richards - T. Kern, Will - Zylla, Singh, Dajaku - Wriedt

: Früchtl - Rochelt, Senkbeil, L. Mai, Richards - T. Kern, Will - Zylla, Singh, Dajaku - Wriedt Kickers: V. Müller - Ronstadt, Hägele, Schuppan, Kwadwo - Gnaase, Rhein - Kaufmann, Sontheimer, Vrenezi - Pfeiffer

3. Liga: Die Tabelle vor dem 20. Spieltag

Alle sechs Teams wollen, wer kann sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden?