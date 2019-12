1. FC Magdeburg gegen FC Ingolstadt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Magdeburg empfängt am heutigen Samstag in der 3. Liga den FC Ingolstadt. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Spitzenduell in der 3. Liga: Während der Gastgeber aus Magedburg mit 26 Punkten auf dem Konto Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen hat, steht Ingolstadt mit vier Punkten mehr auf dem vierten Tabellenplatz. Die Spannung ist also vorprogrammiert.

1. FC Magdeburg vs. FC Ingolstadt: Ort und Anpfiff

Magdeburg und Ingolstadt treffen am heutigen Samstag (7. Dezember) um 14 Uhr aufeinander. Austragungsstätte ist die MDCC-Arena in Magdeburg, welche 25.500 Zuschauern einen Platz bietet.

1. FC Magdeburg - FC Ingolstadt heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und FC Ingolstadt ist eine von zwei, die am 18. Spieltag der 3. Liga im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. So zeigt sowohl das MDR als auch der BR die Partie live in voller Länge.

Zudem könnt ihr auf den Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, zurückgreifen. Der Anbieter zeigt alle Spiele der dritthöchsten deutschen Spielklasse - sowohl als Einzelspiel oder in der Konferenz. MagentaSport ist für Nicht-Kunden des Entertain-TV-Pakets allerdings kostenpflichtig. Zudem bietet der Sender einen Livestream an.

1. FC Magdeburg gegen FC Ingolstadt heute im Liveticker

Wie zu allen Partien der 3. Liga bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker für Magdeburg gegen Ingolstadt an. Dort verpasst Ihr keine Tore und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

3. Liga - Magdeburg gegen FC Ingolstadt: Die letzten Duelle

Die beiden Teams standen sich noch nie in der 3. Liga gegenüber, stiegen in der vergangenen Spielzeit aus der 2. Bundesliga aber auch gemeinsam ab. Während das Hinspiel noch 1:1 endete, gewann Magdeburg das Rückspiel bei den Schanzern mit 1:0.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 1. Februar 2019 2. Bundesliga FC Ingolstadt 1. FC Magdeburg 0:1 25. August 2018 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg FC Ingolstadt 1:1

3. Liga: Die Tabelle am 18. Spieltag

