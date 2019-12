1. FC Kaiserslautern gegen Hallescher FC heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga steigt am heutigen Samstag die Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Halleschen FC. Wo und wann Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Kaiserslautern ging aus den vergangenen drei Spielen in der dritthöchsten deutschen Spielklasse als Sieger hervor und kämpfte sich somit aus dem Tabellenkeller. Halle ist mit starken 31 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

1. FC Kaiserslautern vs. Hallescher FC: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Lautern und Halle steigt am heutigen Samstag (7. Dezember) um 14 Uhr. Gespielt wird im legendären Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg, was für knapp 50.000 Zuschauern einen Platz bietet.

1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es keine Möglichkeit, die Partie zwischen den Roten Teufeln und Halle live zu sehen. Stattdessen braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender der Telekom (MagentaSport). Der Sender ist für Entertain-TV-Kunden kostenlos, Mobil- und Festnetzkunden müssen nach Ablauf der ersten 24 Monate 4,95 Euro für den Dienst monatlich auf den Tisch legen. Darüber hinaus hat MagentaSport einen Livestream.

3. Liga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hallescher FC heute im Liveticker

Solltet Ihr die Partie aufgrund eines fehlenden Abonnements nicht verfolgen können, ist SPOX die richtige Adresse für Euch. Wir bieten zu allen Spielen der 3. Liga einen Liveticker an und somit auch zu Lautern gegen Halle - hier entlang.

Kaiserslautern - Hallescher FC: Die letzten Duelle

In der vergangenen Saison trafen die beiden Drittligisten erstmals in einem Liga-Wettbewerb aufeinander, nachdem es dieses Duell bereits einmal im DFB-Pokal gegeben hatte. Während in der Hinrunde noch Halle als Sieger hervorging, endete das Rückspiel 0:0.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 9. Februar 2019 3. Liga Kaiserslautern Halle 0:0 11. August 2018 3. Liga Halle Kaiserslautern 2:0 20. August 2016 DFB-Pokal /1. Runde Halle Kaiserslautern 4:3 n.V.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

Die Drittliga-Tabelle: