3. Liga: Viktoria Köln gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei Siegen in Folge will der 1. FC Kaiserslautern am 17. Spieltag der 3. Liga auch bei Aufsteiger Viktoria Köln punkten. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

3. Liga: Wann und wo findet Köln gegen FCK statt?

Die Partie zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern wird am heutigen Samstag (30. November) um 14 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist der Sportpark Höhenberg im Kölner Osten. Die Sportanlage bietet lediglich Platz für 10.001 Zuschauer.

Als Schiedsrichter ist Patrick Schwengers im Einsatz, der von Fabian Porsch und Marius Schlüwe unterstützt wird.

Viktoria Köln gegen Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

Das Drittligaspiel Köln vs. Kaiserslautern ist live im Free-TV zu sehen. An jedem Samstag werden ausgewählte Spiele von den Dritten Programmen übertragen, darunter heute auch das Gastspiel der Roten Teufel.

Hier findet Ihr die Free-TV-Übertragungen des heutigen Tages. Neben der Ausstrahlung im TV wird jeweils auch ein Livestream angeboten.

Termin Heim Auswärts Übertragung 30.11., 14:00 FC Viktoria Köln 1. FC Kaiserslautern WDR/SWR 30.11., 14:00 FC Hansa Rostock Würzburger Kickers NDR/BR 30.11., 14:00 Hallescher FC MSV Duisburg MDR

Weiterhin können alle Spiele der 3. Liga bei Magenta Sport verfolgt werden. Das kostenpflichtige Angebot der Telekom beinhaltet eine Übertragung im TV und Livestream. Neben Kommentator Markus Höhner begleitet Euch Moderator Thomas Wagner durch die Partie.

3. Liga: Köln - 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf das Spiel Viktoria - FCK verzichten. SPOX stellt Euch zu sämtlichen Begegnungen der 3. Liga einen Liveticker zur Verfügung, mit dem Ihr stets auf dem Laufenden bleibt.

Hier findet Ihr den Ticker Köln gegen Kaiserslautern.

Hier gibt es alle Samstagsspiele im Konferenzticker.

3. Liga: Der 17. Spieltag im Überblick

Im Topspiel des Wochenendes stehen sich Halle und Spitzenreiter Duisburg gegenüber. Außerdem wollen Unterhaching und Braunschweig durch Heimsiege den Kontakt zu den Aufstiegsrängen halten.

Termin Heim Auswärts 29.11., 19:00 Bayern München II FC Carl Zeiss Jena 30.11., 14:00 Chemnitzer FC KFC Uerdingen 05 30.11., 14:00 SC Preußen 06 Münster Waldhof Mannheim 30.11., 14:00 Sonnenhof Großaspach Magdeburg 30.11., 14:00 Hallescher FC MSV Duisburg 30.11., 14:00 FC Viktoria Köln 1. FC Kaiserslautern 30.11., 14:00 FC Hansa Rostock Würzburger Kickers 01.12., 13:00 FC Ingolstadt SV Meppen 01.12., 14:00 SpVgg Unterhaching 1860 München 02.12., 19:00 Eintr. Braunschweig FSV Zwickau

3. Liga: Die aktuelle Tabelle mit Köln und Lautern

Durch Siege gegen Uerdingen und Rostock konnte sich der FCK auf vier Punkte von den Abstiegsplätzen absetzen. Aufsteiger Viktoria wartet seit acht Ligaspielen auf einen Sieg.