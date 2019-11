MSV Duisburg gegen KFC Uerdingen: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 14. Spieltages der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg den KFC Uerdingen. Wo Ihr die Begegnung live mitverfolgen könnt und was es sonst Wissenswertes rund um die Partie gibt, erfahrt Ihr hier auf SPOX.

MSV Duisburg vs. KFC Uerdingen: Anpfiff, Austragungsort und Unparteiischer

Gespielt wird ab 19 Uhr in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena, in der 31.000 Zuschauer Platz finden. Schiedsrichter ist Alexander Sather. Ihm assistieren Stefan Zielsdorf und Nico Fuchs an der Seitenlinie.

Duisburg gegen Uerdingen heute live im TV und Livestream

Wer die dritte Liga live im TV oder Livestream genießen möchte, braucht ein Magenta-Sport-Abonnement. Kunden brauchen hierfür das Telekom-Fußball-Paket, welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft und für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom 2 Jahre kostenlos ist. Danach kostet es 4,95 Euro im Monat.

Folgendes Personal begleitet die Begegnung:

Kommentar : Christian Straßburger

: Christian Straßburger Moderation : Stefan Fuckert

: Stefan Fuckert Experte: Rudi Bommer

MSV Dusiburg - KFC Uerdingen: Liveticker

Wer kein Magenta-Abo besitzt, kann bei uns vorbei schauen. Wir begleiten das Spiel mit unserem kostenlosen Liveticker.

MSV vs. KFC: Vorschau

Der MSV empfängt die wiedererstarkten Kicker aus Uerdingen zum Lokalderby. Seit vier Spieltagen hat der KFC nicht mehr verloren und bügelte damit den missratenen Saisonstart zumindest teilweise aus. Zugegebenermaßen waren die jüngsten Aufgaben mit Spielen gegen Jena und 1860 München aber auch vergleichsweise einfach.

Auf der Gegenseite fuhren die Zebras nach den unnötigen Niederlagen gegen den Chemnitzer FC und den SV Meppen zuletzt wieder zwei wichtige Dreier gegen Kaiserslautern und die Würzburger Kickers ein. Da die Konkurrenz aus Halle in Magdeburg patzte und sich Unterhaching und Braunschweig gegenseitig die Punkte nahmen, winkt nach dem Spieltag sogar die Tabellenführung für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht.

Duisburg gegen Uerdingen: Die möglichen Startaufstellungen

MSV Duisburg : Weinkauf - Sicker - Boeder - Gembalies - Bitter - Albutat - Jansen - Daschner - Mickels - Stoppelkamp - Vermeij

: Weinkauf - Sicker - Boeder - Gembalies - Bitter - Albutat - Jansen - Daschner - Mickels - Stoppelkamp - Vermeij KFC Uerdingen: Königshofer - Dorda - Kirchhoff - Lukimya - Bittroff - Konrad - Matuszcyk - Kinsombi - Evina - Rodriduez - Boere

3. Liga: Die aktuelle Tabelle