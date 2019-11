3. Liga: Hallescher FC gegen MSV Duisburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga kommt es heute zum Spitzenspiel zwischen dem Halleschen FC und dem MSV Duisburg. SPOX verrät Euch alles, was Ihr über das Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt.

Erster gegen Dritter: Der MSV Duisburg führt die Tabelle mit bereits fünf Punkten vor dem Zweitplatzierten aus Ingolstadt an. Der HFC lauert mit einem Zähler dahinter.

Hallescher FC gegen MSV Duisburg: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Austragungsort ist der Erdgas Sportpark in Halle.

Für das Spitzenspiel hat der DFB folgendes Schiedsrichtergespann angesetzt:

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Daniel Siebert Assistenten: Pascal Wien, Christian Allwardt

© getty

3. Liga: Hallescher FC vs. MSV Duisburg heute live im TV und Livestream

Um dieses Spiel zu sehen, habt Ihr mehrere Möglichkeiten: So überträgt im Free-TV der MDR das Spiel. Ihr könnt dort das Spiel auch via Livestream verfolgen. Die Berichterstattung beginnt wenige Minuten vor Anpfiff.

Alternativ zeigt auch Magenta Sport das Spiel. Dort beginnt die Übertragung bereits um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Mike Münkel

Mike Münkel Moderation: Alexander Küpper

Hallescher FC vs. MSV Duisburg: Die 3. Liga im LIVE-TICKER

SPOX bietet Euch zu jedem Spiel der 3. Liga einen Liveticker an. So auch zu diesem Spiel. Ihr könnt auf SPOX sogar alle Spiele in einer Konferenz verfolgen.

3. Liga: Halle gegen Duisburg: Die letzten Duelle im Überblick

Beide Mannschaften spielten bislang achtmal gegeneinander. Der Hallesche FC konnte erst einmal gegen die Zebras gewinnen.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis 3. Liga 15.04.2017 Hallescher FC MSV Duisburg 1:1 3. Liga 05.11.2016 MSV Duisburg Hallescher FC 0:0 3. Liga 31.01.2015 Hallescher FC MSV Duisburg 1:2 3. Liga 09.08.2014 MSV Duisburg Hallescher FC 1:1 3. Liga 26.04.2014 Hallescher FC MSV Duisburg 1:1 3. Liga 23.11.2013 MSV Duisburg Hallescher FC 1:3 DFB-Pokal (1. Runde) 18.08.2012 Hallescher FC MSV Duisburg 0:1 DFB-Pokal (2. Runde) 27.10.2010 Hallescher FC MSV Duisburg 0:3

3. Liga: Die Tabelle vor Halle gegen Duisburg