3. Liga: FC Ingolstadt gegen FSV Zwickau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Ingolstadt empfängt am heutigen Spieltag der 3. Liga den FSV Zwickau. SPOX verrät Euch, was Ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt.

Der FCI will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der FSV dagegen will wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

FC Ingolstadt gegen FSV Zwickau: Ort, Uhrzeit, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Austragungsort ist der Audi Sportpark in Ingolstadt.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Dr. Riem Hussein

Dr. Riem Hussein Assistenten: Andre Schönheit, Jost Steenken

© getty

FC Ingolstadt vs. FSV Zwickau heute im TV und Livestream

Um die Begegnung in Bewegtbildern zu verfolgen, braucht ihr ein Abonnement bei der Telekom. Der Anbieter hat sich die Rechte an allen Spielen der dritthöchsten deutschen Spielklasse gesichert und zeigt diese über den Kanal MagentaSport.

Die Berichterstattung beginnt heute um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Alexander Kunz

Alexander Kunz Moderation: Kamila Benschop

Während das Angebot für Entertain-TV-Kunden dauerhaft keinen Cent kostet, ist es für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zwölf Monate kostenlos. Anschließend müsst Ihr 4,95 Euro zahlen. Nicht-Kunden müssen 9,95 Euro monatlich bezahlen. Darüber hinaus gibt es einen Livestream via magentasport.de.

Ingolstadt gegen Zwickau: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker als Einzelspiel oder alternativ als Teil der großen Samstagskonferenz verfolgen.

3. Liga: Die Tabelle im Überblick