FC Bayern München II gegen 1. FC Magdeburg heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag empfängt der FC Bayern München II den 1. FC Magdeburg in der 3. Liga. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Während die Amateure des FC Bayern München nach 14 Spieltagen 18 Punkte gesammelt haben, steht der 1. FC Magdeburg bereits mit 20 Zählern da.

FC Bayern München II vs. 1. FC Magdeburg: Austragungsort und Anpfiff

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München empfängt den 1. FC Magdeburg am heutigen Sonntag (10. November) um 13 Uhr. Gespielt wird im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße, was durch Sperrungen 10.500 Besuchern Platz bietet.

FC Bayern München II - 1. FC Magdeburg heute live im TV und Livestream

Wer die Partie zwischen dem FC Bayern München II und dem 1. FC Magdburg im frei empfangbaren Fernsehen sehen wollte, wird enttäuscht. Lediglich MagentaSport, der Pay-TV-Sender der Telekom, zeigt das Spiel live. Für Entertain-TV-Kunden ist das Abonnement dauerhaft kostenlos, Mobil- und Festnetzkunden müssen zwölf Monate keinen Cent zahlen - anschließend werden 4,95 Euro fällig. Darüber hinaus bietet MagentaSport einen Livestream an.

3. Liga: FCB II gegen 1. FC Magdeburg heute im Liveticker

Wer nicht über das benötgte Abonnement verfügt, kann auf den ausfürlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen und bleibt somit immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

3. Liga: Die bisherigen Ergebnisse des 15. Spieltages

Mit einem 2:1-Sieg in Rostock hat der MSV Duisburg die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Ingolstadt, der erste Verfolger der Zebras, erfüllte ebenfalls die Pflichtaufgabe. Gegen Zwickau gewannen die Schanzer mit 4:2.

Heim Gast Ergebnis Viktoria Köln Carl Zeiss Jena 2:2 FC Hansa Rostock MSV Duisburg 1:2 Hallescher FC 1860 München 0:1 SpVgg Unterhaching SV Meppen 0:0 Sonnenhof Großaspach Waldhof Mannheim 0:3 FC Ingolstadt FSV Zwickau 4:2 KFC Uerdingen 05 1. FC Kaiserslautern 0:3

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Die Drittliga-Tabelle vor den Sonntagsspielen: