3. Liga: Chemnitzer FC gegen KFC Uerdingen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Chemnitzer FC empfängt in der 3. Liga heute den KFC Uerdingen. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um dieses Spiel und zu den Übertragungen im TV und Livestream.

Der KFC Uerdingen gewann am vergangenen Spieltag mit 2:1 in Würzburg.

Chemnitzer FC gegen KFC Uerdingen: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel findet am heutigen Samstag um 14 Uhr statt. Austragungsort ist das Stadion an der Gellertstraße, in das 15.000 Zuschauer passen.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Jonas Weickenmeier

Jonas Weickenmeier Assistenten: Timo Wlodarczak, Dennis Meinhardt

3. Liga: Chemnitz gegen Uerdingen heute im TV und Livestream

Dieses Spiel der 3. Liga hält die Telekom mit Magenta Sport die exklusiven Rechte. Somit ist auch das Duell zwischen dem Chemnitzer FC gegen KFC Uerdingen über MagentaTV zu sehen. Die Berichterstattung beginnt um 13.45 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentar: Lenny Leonhardt

Lenny Leonhardt Moderation: Stefanie Blochwitz

Außerdem bietet die Telekom ihren Kunden einen Livestream via magentasport.de an.

Chemnitzer FC vs. KFC Uerdingen: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt oder wollt nicht auf das TV- und Livestream-Angebot zurückgreifen? Dann hat SPOX die perfekte Alternative im Angebot: Mit unserem bewährten Liveticker verpasst Ihr ebenfalls keine wichtige Szene aus dem Spiel. So bleibt Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Chemnitz gegen Uerdingen: Die letzten Duelle im Überblick

Das letzte Duell der beiden Mannschaft liegt so einige Jahre zurück. So trafen die Teams zuletzt im März 2005 in der Regionalliga Nord aufeinander.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Regionalliga Nord 12.03.2005 KFC Uerdingen Chemnitzer FC 0:3 Regionalliga Nord 28.08.2004 Chemnitzer FC KFC Uerdingen 0:0 Regionalliga Nord 13.03.2004 Chemnitzer FC KFC Uerdingen 2:0 Regionalliga Nord 30.08.2003 KFC Uerdingen Chemnitzer FC 1:2

