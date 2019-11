Carl Zeiss Jena gegen Hansa Rostock: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 3. Liga ist Hansa Rostock am heutigen Sonntag bei Carl Zeiss Jena zu Gast. Alles was Ihr über die Partie wissen müsst und wo Ihr sie live mitverfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Carl Zeiss Jena vs. Hansa Rostock: Anstoß, Spielstätte, Schiedsrichter

Austragungsort der heurigen Begegnung ist das Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Der Anpfiff ist auf 14 Uhr terminiert. Die Leitung der Partie übernimmt Schiedsrichter Benjamin Cortus.

© getty

Jena gegen Rostock heute live im TV und Livestream

Für alle Spiele der 3. Liga besitzt Magenta Sport die Übertragungsrechte. Um davon jedes Spiel live miterleben zu können, wird das "Telekom-Fußball-Paket" benötigt, welches für Entertain-TV-Kunden dauerhaft kostenlos und für Mobil- und Festnetzkunden der Telekom zwei Jahre kostenlos ist. Für Letztgenannte kostet es danach 4,95 Euro monatlich. Magenta bietet seinen Kunden auch einen Livestream an. Folgendes Personal begleitet das Spiel:

Kommentar : Andreas Mann

: Andreas Mann Moderation: Alexander Küpper

Carl Zeiss - Hansa: Liveticker

Alle ohne Magenta-Sport-Abo sind in unserem Liveticker willkommen. Auch hier verpasst ihr kein Highlight aus Jena.

Carl Zeiss Jena vs. Rostock: Vorschau

Die Saisonverläufe beider Teams könnten bisher nicht unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite stehen die Rostocker, die sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile eingespielt und die letzten acht Liga-Spiele nicht mehr verloren haben. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel schlich sich dadurch still und heimlich an die Spitzengruppe heran und steht aktuell auf Rang sechs des Tableaus - lediglich drei Punkte hinter Tabellenführer Halle.

Auf der Gegenseite erlebt Carl Zeiss Jena bislang eine absolute Katastrophen-Saison. Nur zwei magere Zähler holte das Team von Neu-Coach Rico Schmitt, der auf den erfolglosen Lukas Kwasniok folgte, in 13 Spielen und hat damit als abgeschlagener Tabellenletzter schon neun Punkte Rückstand auf den 19., Preußen Münster. Dass der Knoten nun genau gegen die formstarke Hansa platzt, ist zu bezweifeln.

Jena - Hansa Rostock: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Jena: Coppens - Bock, Volkmer, Hammann, Maranda - Käuper, Rohr, Eckardt, Obermair - Pagliuca, Gabriele

Es fehlen: Grösch (Meniskuseinriss), Günther-Schmidt (Außenbandverletzung), Kübler (Schulterverletzung), M. Kühne (Kreuzbandriss), Zejnullahu (Leisten-OP)

Rostock: Kolke - Ahlschwede, Sonnenberg, Reinthaler, Neidhart - Bülow, Vollmann - Omladic, Nartey, Opoku - Breier

Es fehlen: Atilgan (Adduktorenprobleme), Engelhardt (Aufbautraining nach Kreuzbandanriss), Pepic (5. Gelbe Karte), Scherff (Trainingsrückstand)

Carl Zeiss Jena gegen Hansa Rostock: Letzte Duelle

Das letzten Aufenandertreffen entschied Carl Zeiss Jena mit 2:1 für sich.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 13.04.19 3. Liga Hansa Rostock Carl Zeiss Jena 1:2 03.11.18 3. Liga Carl Zeiss Jena Hansa Rostock 1:1 24.03.18 3. Liga Hansa Rostock Carl Zeiss Jena 0:0 14.10.17 3. Liga Carl Zeiss Jena Hansa Rostock 1:0 02.04.11 3. Liga Hansa Rostock Carl Zeiss Jena 2:1

3. Liga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag

Während Hansa Rostock mit 22 Punkten auf Rang sechs liegt, ist Jena mit lediglich zwei Punkte abgeschlagen Tabellen-20.