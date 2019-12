3. Liga: SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 17. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Derby: Die SpVgg Unterhaching trifft auf den TSV 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Derby zwischen der SpVgg Unterhaching und dem TSV 1860 München findet im Sportpark Unterhaching statt. Das Stadion bietet Platz für 15.053 Zuschauer.

Anpfiff der Partie ist 14 Uhr. Geleitet wird das Spiel vom bundesligaerfahrenen Schiedsrichter Patrick Ittrich aus Hamburg.

Unterhaching - 1860 München: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst der Telekom, Magenta Sport, überträgt die Partie. Ab 13.45 Uhr begleiten Euch Moderator Sascha Bandermann und Kommentator Franz Büchner durch die Partie.

Ein monatliches Abonnement bei Magenta Sport kostet 16,95 Euro, für Kunden der Telekom ist es ein Jahr lang kostenlos.

Eine Übertragung des Derbys im Fernsehen findet nicht statt, der Bayerische Rundfunk zeigt lediglich samstags stattfindende Partien.

SpVgg Unterhaching gegen TSV 1860 München: Das Spiel im Liveticker

SPOX begleitet das Derby SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München im Liveticker. Somit verpasst Ihr kein Highlight des Spiels.

Haching gegen 60: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit diesen Teams könnten Claus Schromm und Michael Köllner ins Derby starten:

SpVgg Unterhaching: Mantl - Dombrowka, Greger, Winkler, Grauschopf - Hufnagel, Stahl - Heinrich, Bigalke - Hain, Stroh-Engel

Mantl - Dombrowka, Greger, Winkler, Grauschopf - Hufnagel, Stahl - Heinrich, Bigalke - Hain, Stroh-Engel TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Weber, Erdmann, Steinhart - Rieder, Wein, Dressel, Böhnlein - Mölders, Lex

Unterhaching - 1860: Revanche für den Toto-Pokal

Die beiden Mannschaften standen sich in dieser Saison bereits im Viertelfinale des Bayerischen Toto-Pokals gegenüber. Am 11. Oktober stand es nach Toren von Florian Dietz für Unterhaching und Prince Osei Owusu für 1860 nach 90 Minuten unentschieden, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste. Dort wurde 60-Torhüter Marco Hiller zum Helden, indem er gleich drei Strafstöße parieren konnte und so den Löwen den Einzug ins Halbfinale des Landespokals bescherte.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

