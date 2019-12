3. Liga live: Der 17. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch am heutigen Sonntag wird in der 3. Liga wieder Fußball gespielt - welche Partien anstehen und wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Außerdem: Alle bisherigen Ergebnisse und die aktuelle Tabellensituation.

3. Liga live, 17. Spieltag: Diese Vereine spielen heute

Nur zwei Partien stehen in Liga drei heute an. Der FC Ingolstadt 04 empfängt um 13 Uhr zuhause den SV Meppen, ab 14 Uhr geht es außerdem zwischen der SpVgg Unterhaching und TSV 1860 München zur Sache.

3. Liga live: Der 17. Spieltag heute live im TV, Livestream

Beide heutigen Partien könnt Ihr nur auf Magenta Sport live sehen. Jeweils eine Viertelstunde vor dem Anpfiff geht es dort los - aus Ingolstadt berichten Kommentator Martin Piller und Moderator Cedric Pick, aus Haching Kommentator Franz Büchner und Moderator Sascha Bandermann.

Sollte Euch das noch nicht genug Fußball sein, könnt Ihr auch DAZN ausprobieren. Der Streamingdienst hat neben vielen weiteren Sportarten auch die Bundesliga Champions League, Europa League, Serie A, La Liga und Ligue 1 im Programm - für nur 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

3. Liga im Liveticker auf SPOX

Natürlich bieten wir auch auf SPOX wieder Liveticker zur 3. Liga an, sodass Ihr keine wichtige Aktion verpasst. Hier findet Ihr die Begegnung zwischen Unterhaching und München, hier das Spiel zwischen Ingolstadt und Meppen.

3. Liga, 17. Spieltag: Die bisherigen Ergebnisse

Heim Ergebnis Auswärts Bayern München II 2:3 FC Carl Zeiss Jena SC Preußen 06 Münster 1:3 Waldhof Mannheim Sonnenhof Großaspach 1:2 Magdeburg Hallescher FC 1:0 MSV Duisburg FC Viktoria Köln 2:4 1. FC Kaiserslautern FC Hansa Rostock 1:0 Würzburger Kickers Chemnitzer FC 1:1 KFC Uerdingen 05

3. Liga: Voraussichtliche Aufstellungen von Ingolstadt, Meppen, Unterhaching und 1860 München

FC Ingolstadt 04 - SV Meppen

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Antonitsch, Schröck, Kurzweg - Thalhammer, Krauße - Kaya, Gaus - Kutschke, Eckert Ayensa

Buntic - Heinloth, Antonitsch, Schröck, Kurzweg - Thalhammer, Krauße - Kaya, Gaus - Kutschke, Eckert Ayensa Meppen: Domaschke - Ballmert, Puttkammer, Komenda, Amin - Kleinsorge, Egerer, Leugers, Evseev - Rama, Undav

SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München

Haching: Mantl - Dombrowka, Winkler, Greger, Grauschopf - Hufnagel, D. Stahl - Heinrich, Bigalke - Hain, Stroh-Engel

Mantl - Dombrowka, Winkler, Greger, Grauschopf - Hufnagel, D. Stahl - Heinrich, Bigalke - Hain, Stroh-Engel TSV 1860: Hiller - Willsch, F. Weber, Erdmann, Steinhart - Rieder - Wein, Dressel - Böhnlein - Mölders, Lex

© getty

3. Liga: Zahlen und Fakten zu Ingolstadt, Meppen, Unterhaching und 1860 München

Ingolstadt hat seit sieben Spielen nicht mehr verloren, Meppen wartet hingegen seit vier Auswärtsspielen auf einen Erfolg. Die Begegnung am Sonntag ist das erste Duell beider Vereine.

Bevor die SpVgg Unterhaching am vergangenen Wochenende in Magdeburg verlor, hatte der Verein neun Partien in Folge keine Niederlage mehr kassiert. München konnte auswärts bislang noch nicht überzeugen - in sechs von acht Trips in die Ferne mussten sie sich geschlagen geben.

3. Liga, 17. Spieltag: Die aktuelle Tabellensituation