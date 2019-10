Preußen Münster gegen SG Sonnenhof Großaspach heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag empfängt Preußen Münster in der 3. Liga Sonnenhof Großaspach. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Kellerduell der 3. Liga! Während Preußen Münster mit zehn Punkten auf dem 18. Platz rangiert, befindet sich Sonnenhof Großaspach mit nur einem Zähler mehr auf dem Konto auf Rang 17. Für beide Teams wäre ein Sieg immens wichtig, um weiterhin den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Preußen Münster vs. Sonnenhof Großaspach: Anpfiff und Ort

Die Partie zwischen den beiden Kellerkindern der 3. Liga steigt am heutigen Samstag (19. September) um 14 Uhr. Gespielt wird im Preußenstadion in Münster, welches eine Kapazität von 14.300 Plätzen hat.

Preußen Münster - Sonnenhof Großaspach heute live im TV und Livestream

Das Heimspiel von Preußen Münster gegen Sonnenhof Großaspach könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Eine Übertragung wird es nur bei MagentaSport, der Pay-TV-Sender der Telekom, geben.

Der Anbieter besitzt die Rechte an allen Drittliga-Spielen und bietet zudem einen Livestrean via magentasport.de an - los geht's um 13.45 Uhr. Zudem gibt es eine Konferenz mit allen heutigen Partien der 3. Liga.

Preußen Münster gegen Sonnenhof Großaspach heute im Liveticker

Solltet Ihr die Begegnung zwischen Preußen Münster und Sonnenhof Großaspach nicht live vor den Bildschirmen verfolgen können, seid Ihr im Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort verpasst Ihr weder wichtige Spielszenen noch Tore - hier entlang.

Darüber hinaus bietet SPOX auch einen Konferenz-Liveticker an, in dem Ihr bei allen Plätzen auf dem Laufenden bleibt.

© getty

3. Liga: Die heutigen Spiele im Überblick

Neben Münster gegen Großaspach hat der heutige Samstag noch weitere brisante Spiele zu bieten. Unter anderem kommt es zum Duell zwischen Uerdingen und 1860 München - hier ein Überblick:

Anpfiff Heim Gast Übertragung 14.00 Uhr SV Waldhof Mannheim Hallescher FC MagentaSport 14.00 Uhr Eintracht Braunschweig SpVgg Unterhaching MagentaSport 14.00 Uhr FC Ingolstadt Chemnitzer FC MagentaSport 14.00 Uhr 1. FC Magdeburg Hansa Rostock MDR/NDR/MagentaSport 14.00 Uhr 1860 München KSV Uerdingen BR/WDR/MagentaSport 14.00 Uhr Preußen Münster Sonnenhof Großaspach MagentaSport

3. Liga: Die Tabelle vor dem 12. Spieltag

Der Stand in der 3. Liga nach elf Spieltagen: