MSV Duisburg gegen SV Meppen heute live: 3. Liga im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch steigt das Nacholspiel in der 3. Liga zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen. Hier erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während der SV Meppen mit elf Punkten auf dem 15. Platz rangiert, kann der MSV Duisburg mit einem Sieg die Tabellenspitze übernehmen. Auf Tabellenführer SpVgg Unterhaching haben die Zebras zwei Punkte Rückstand.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

MSV Duisburg - SV Meppen: Austragungsort und Anpfiff

Das Nachholspiel zwischen dem MSV Duisburg und SV Meppen steigt am Mittwoch (2. Oktober) um 19 Uhr. Gespielt wird in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Nach Angaben des Vereins werden rund 14.000 Zuschauer erwartet.

Duisburg gegen Meppen: Darum gibt es ein Nachholspiel

Die Partie, die für den 7. Spieltag vorgesehen war, konnte nicht am ursprünglichen Termin stattfinden, weil das Dach der Duisburger Arena Schäden vorzuweisen hatte. Nach heftigen Widböen fiel dem Verein auf, dass die "Verschraubung der Unterkonstruktion der noch nicht entfernten Lichtstegplatten eine mögliche Gefahr darstellt", teilten die Zebras damals mit.

3. Liga: Duisburg vs. Meppen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird MSV Duisburg gegen den SV Meppen nicht zu sehen sein. Stattdessen könnt Ihr das Nachholspiel wie gewohnt beim Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaSport, verfolgen.

Darüber hinaus wird ein kostenpflichtiger Livestream via magentasport.de angeboten.

© getty

MSV Duisburg gegen SV Meppen heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel zu verfolgen oder kein entsprechendes Abonnement besitzen, bleibt Ihr mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker für die Partie zwischen Duisburg und Meppen.

3. Liga: Der 11. Spieltag

Nach der heutigen Partie geht es in der 3. Liga im gewohnten Rhythmus weiter. Bereits am Freitag steht das erste Spiel des 11. Spieltages an - hier ein Überblick:

Termin Heim Gast Fr., 4. Oktober um 19.00 Uhr KFC Uerdingen 1. FC Magdeburg Sa., 5. Oktober um 14.00 Uhr Sonnenhof Großaspach FC Ingolstadt Sa., 5. Oktober um 14.00 Uhr Hallesche FC FSV Zwickau Sa., 5. Oktober um 14.00 Uhr 1. FC Kaiserslautern Carl Zeiss Jena Sa., 5. Oktober um 14.00 Uhr Hansa Rostock SV Meppen Sa., 5. Oktober um 14.00 Uhr Viktoria Köln SV Waldhof Sa., 5. Oktober um 14.00 Uhr SpVgg Unterhaching Preußen Münster So., 6. Oktober um 13.00 Uhr FC Bayern II Eintracht Braunschweig So., 6. Oktober um 14.00 Uhr Chemnitzer FC MSV Duisburg Mo., 7. Oktober um 19.00 Uhr Würzburger Kickers 1860 München

3. Liga: Die aktuelle Tabelle

Die Tabelle vor dem 11. Spieltag: